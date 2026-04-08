Ce gâteau aux pommes où tout disparaît en cuisson : le geste à ne surtout pas rater pour un fondant incroyable

Un moule rempli de pommes ultra-fines sort du four avec un cœur fondant, presque sans pâte. Comment ce gâteau invisible aux pommes obtient-il cette texture unique ?

Dans le four, ça sent la pomme cuite et le beurre. À la coupe, les morceaux ont disparu ; la pâte cache un cœur entre flan et moelleux.

Ce gâteau invisible aux pommes mise sur un seul geste : des pommes coupées très fines dans la pâte. Beaucoup de fruits, peu de pâte ; on veut ce fondant façon pommes au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes Golden, Gala, Pink Lady ou Fuji : 800 à 900 g

✅ 3 œufs, 70 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 100 g de farine T45 ou T55, 8 à 10 g de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 200 ml de lait, 40 g de beurre fondu, 1 cuillère à soupe de jus de citron

Le secret d’un gâteau invisible aux pommes vraiment fondant

Dans ce gâteau aux pommes où les tranches disparaissent, le ratio compte : moule pas trop profond rempli de pommes aux deux tiers. La pâte œufs-lait-farine ne fait qu’enrober ; beaucoup de pommes, peu de sucre pour une mie fondante.

Couper les pommes si fines qu’elles disparaissent dans la pâte

Les lamelles de pommes doivent être ultra-fines, 1 à 2 mm. Mandoline ou couteau aiguisé, même épaisseur pour une cuisson uniforme. Puis les laisser dix minutes avec jus de citron et sucre avant de les mêler à la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et beurrer un moule de 22 cm. Éplucher, couper les pommes en lamelles de 1 à 2 mm, les mélanger au jus de citron et au sucre. Technique : Fouetter œufs, sucre et vanille. Ajouter farine, levure et sel, puis lait et beurre fondu ; on obtient un appareil crémeux, proche d’une pâte à crêpes épaisse. Cuisson : Incorporer les lamelles de pommes dans la pâte. Verser dans le moule, lisser, ajouter sucre et amandes effilées, cuire 35 à 40 minutes jusqu’à croûte dorée et centre souple qui ne tremble plus. Finition : Laisser tiédir 15 à 20 minutes pour que la texture se fige. Démouler ; à la coupe, les pommes se confondent avec la mie fondante, pour un gâteau aux pommes entre flan et gâteau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 20 🔍 Le secret de l’expert Lamelles de 1 à 2 mm, moule rempli aux deux tiers de pommes : les pectines et l’eau des fruits gélifient l’appareil œufs-lait-farine, qui prend en crème fondante. ✨ Le twist gourmand : Un voile de sucre et d’amandes effilées avant cuisson crée une croûte dorée qui contraste avec le cœur moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les pommes épaisses ou en mettre peu : la pâte domine, le centre sèche et on perd l’effet de pommes coupées fines dans la pâte.

Variantes et twists gourmands sans alourdir le gâteau

On parfume la pâte avec cannelle, une cuillère de rhum ambré et des amandes effilées. Golden, Gala, Pink Lady ou Fuji renforcent la douceur. Ce gâteau invisible aux pommes ultra fondant se garde filmé au frais deux jours et gagne en fondant, réchauffé quelques minutes à 150 °C.