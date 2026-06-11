Ce gratin de ravioles aux courgettes qui fait de l’ombre au dauphinois cache un secret qui rend accro à tester ce soir

Ce gratin de ravioles aux courgettes promet un dessus ultra croustillant et un cœur fondant, sans plat détrempé ni lourd. En quelques gestes précis, vous obtenez un dîner bluffant qui risque de s’installer dans toutes vos soirées.

Dans le four, la surface dorée commence à cloquer, le fromage embaume et l’ail rôtit doucement. Quand la cuillère casse la croûte, on entend ce petit bruit sec, juste avant que la vapeur s’échappe et révèle un cœur crémeux. Sous la couche gratinée se cachent de fines tranches de courgettes et des ravioles qui se mêlent à la sauce.

On cherche souvent ce duo gagnant : un dessus bien craquant, jamais brûlé, et un intérieur qui reste moelleux sans baigner dans l’eau ni dans la graisse. Ce gratin de ravioles aux courgettes coche toutes ces cases avec une méthode très simple, presque automatique. Une fois qu’on y a goûté, on a tendance à le refaire… encore et encore.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 plaques (≈ 240 g) de ravioles du Dauphiné bien froides

✅ 3 courgettes moyennes (≈ 600 g) + 2 gousses d’ail

✅ 25 cl de crème entière + 15 cl de lait entier, muscade

✅ 150 g de fromage râpé + 30 g de parmesan, huile, beurre, sel, poivre

Pourquoi ce gratin de ravioles aux courgettes fait de l’ombre au dauphinois

Ici, tout se joue sur le contraste. La croûte, nourrie par le fromage et la crème, devient légèrement caramélisée, presque biscuitée. Dessous, les ravioles cuisent directement dans la sauce, gardent leur cœur fondant et se faufilent entre les rondelles de courgettes. Ces dernières apportent une douceur végétale qui allège la crème et met en valeur l’ail et la noix de muscade.

On évite ainsi tous les écueils des gratins classiques : courgettes qui rendent de l’eau, surface pâle ou brûlée, plat trop lourd en bouche. Les courgettes sont pré-sautées, le mélange crème-lait est dosé pour napper sans noyer, et les ravioles restent en plaques, bien serrées. Résultat ; un gratin net à la coupe, mais ultra fondant à la dégustation.

La méthode pas à pas pour un gratin au dessus ultra craquant

Le secret tient dans quatre gestes simples. D’abord, concentrer le goût des courgettes à la poêle. Ensuite, préparer une crème à l’ail bien relevée. Puis monter le plat en couches serrées, sans casser les ravioles. Enfin, jouer sur une cuisson vive et un court repos pour fixer le moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les trancher très finement, environ 3 mm. Technique : Les faire sauter 6 à 8 min avec l’huile, saler. Cuisson : Mélanger crème, lait, ail râpé, muscade, sel, poivre ; goûter. Finition : Beurrer le plat, alterner courgettes, ravioles, crème, fromages, cuire à 200 °C 18 à 22 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Courgettes pré-sautées, crème équilibrée, ravioles en plaques ; la cuisson concentre les saveurs sans détremper le gratin. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron dans la crème et basilic frais au service pour un profil très estival. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues dans beaucoup de crème ou couvrir le plat ; la croûte ramollit, les ravioles se délitent.

Twists, variantes et idées pour en faire votre plat fétiche

Servi avec salade verte, il se réchauffe au four le lendemain. On peut aussi varier les fromages ou ajouter quelques herbes fraîches au dernier moment.