Ce plat d’été de légumes prêt en 10 min au four va remplacer vos gratins : la recette express que ma famille réclame

Aux premiers rayons de soleil, ce tian express de légumes d’été s’invite au centre de la table familiale. Comment ce plat ultra-rapide est-il devenu mon incontournable des beaux soirs ?

Le plat sort du four, la cuisine embaume l’ail, l’huile d’olive chaude et les herbes. Courgettes, tomates et aubergines se tiennent serrées, juste dorées sur les bords, avec un jus qui clapote au fond du plat. On sait déjà que les assiettes seront nettes.

Ce tian express de légumes d’été est devenu le plat qu’on ressort dès que les beaux jours s’installent : 10 minutes de couteau, le reste au four ou au micro-ondes. Il régale autant une grande tablée qu’un dîner léger. Quelques gestes précis, deux astuces de cuisson, et on ne voit plus passer le plat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes d’été : 2 courgettes, 2 aubergines fines, 4 tomates bien mûres, 2 oignons

✅ 2 gousses d’ail, 4 c. à soupe d’huile d’olive, thym, herbes de Provence

✅ Assaisonnement : fleur de sel, poivre du moulin, zeste fin de 1/2 citron (facultatif)

✅ Croûte gourmande : 30 g de parmesan, ou chapelure, ou pignons de pin, mozzarella en option

Les bons ingrédients pour un tian vraiment fondant (et pas aqueux)

Pour un tian de légumes express qui reste fondant, on choisit courgettes et aubergines fines, bien fermes, ainsi que des tomates mûres mais encore toniques. Une huile d’olive fruitée, un peu de thym et d’herbes de Provence suffisent à donner le parfum du Sud.

La méthode express pas à pas (10 min de préparation chrono)

On lave, on sèche, puis on tranche tous les légumes en rondelles de 5 mm, de préférence à la mandoline. L’aubergine passe 3 à 4 minutes au micro-ondes, sous cloche, pour gagner du temps et rester fondante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper courgettes, aubergines et tomates en rondelles de 5 mm, émincer les oignons, préparer l’huile à l’ail. Technique : Dresser les rondelles en alternant les couleurs, bien serrées, en glissant l’oignon entre chaque tranche. Cuisson : Napper d’huile à l’ail, saler, poivrer, ajouter thym, herbes de Provence et croûte choisie. Finition : Cuire 30 à 35 minutes à 180 °C, ou 15 à 20 minutes couvert au micro-ondes, puis laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Rondelles régulières et montage serré assurent des légumes confits ; la pré-cuisson des aubergines gagne de précieuses minutes. ✨ Le twist gourmand : Moitié mozzarella, moitié légumes, plus une fine couche de parmesan ou chapelure : croûte dorée et cœur fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couvrir un tian brûlant de film alimentaire : chaleur et vapeur favorisent la migration de microparticules plastiques et de perturbateurs endocriniens dans le jus.

Comment conserver ton tian sans plastique (et pourquoi il ne faut plus filmer un plat chaud)

À la sortie du four, on oublie le film alimentaire : sur un plat brûlant, chaleur et vapeur font migrer des microparticules plastiques et des perturbateurs endocriniens dans le jus.

On laisse tiédir, puis on couvre avec un bee wrap ou une charlotte en tissu. Le plat se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur et se réchauffe doucement, au four ou au micro-ondes.