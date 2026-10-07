Ce plat façon traiteur avec vos dernières courgettes, prêt la veille, a éclipsé tous mes feuilletés d'apéro cet été

À l’apéro, cette terrine de courgettes façon traiteur fait oublier les feuilletés en une seule découpe nette. Avec de simples courgettes de fin de saison, vous servez une entrée fraîche et chic qui surprend vos invités.

Sur la table, on pense à une entrée de traiteur : surface dorée, reflets verts, parfum de basilic qui flotte au-dessus des verres. Personne n’imagine qu’il s’agit simplement des dernières courgettes du potager, rangées en terrine dans un moule à cake.

À la découpe, la terrine de courgettes se tient en tranches nettes, fondantes mais fermes, et relègue aussitôt les feuilletés d’apéro au second plan. Fromages italiens, herbes fraîches, four bien réglé ; en quelques gestes, on obtient une entrée chic à préparer la veille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de courgettes de fin de saison, râpées gros

✅ 4 œufs + 20 g de fécule de maïs

✅ 200 g de ricotta et 80 g de parmesan râpé

✅ Ail, basilic, zeste de citron, huile d’olive, beurre, sel, poivre

Pourquoi cette terrine de courgettes bluffe autant à l’apéro

Les courgettes de fin de saison ont une chair dense et une peau ferme ; c’est exactement ce qu’il faut pour une terrine de courgettes qui se tient. Râpées puis mêlées à la ricotta et au parmesan, elles donnent une base crémeuse, facile à trancher. Servie bien froide sur un grand plat blanc, cette terrine prend aussitôt des allures de buffet de traiteur.

Les gestes clés pour une terrine de courgettes façon traiteur

Tout se joue dans l’appareil à terrine. On fait d’abord revenir vivement les courgettes râpées avec l’ail, jusqu’à ce qu’elles aient rendu presque toute leur eau ; c’est la garantie d’éviter l’effet flan mou. Ensuite, on équilibre œufs, fécule de maïs et fromages pour une texture fondante mais structurée. La cuisson à 170–180 °C finit de fixer l’ensemble sans le dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les faire revenir 10 minutes à feu vif avec l’ail jusqu’à évaporation de l’eau, puis laisser tiédir. Technique : Battre les œufs avec ricotta, parmesan, fécule, zeste de citron et basilic ; saler légèrement, poivrer, puis incorporer les courgettes refroidies. Cuisson : Beurrer le moule à cake, y verser l’appareil à terrine de courgettes, lisser, puis cuire environ 45 minutes à 170–180 °C jusqu’à ce que le centre soit pris. Finition : Laisser refroidir dans le moule, puis placer au frais au moins 4 heures avant de démouler et de trancher avec un couteau fin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 45 min + repos 🔍 Le secret de l’expert En retirant l’eau des courgettes à la poêle, on concentre leur goût et on évite une terrine spongieuse. Œufs et fécule créent un maillage qui piège les légumes, tandis que ricotta et parmesan apportent assez de gras pour une texture ferme mais soyeuse après le repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet marbré, alterner couches de courgettes vertes et jaunes avec un cœur parsemé de feta, puis servir chaque tranche avec un filet d’huile d’olive et un zeste de citron frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes encore pleines d’eau ou couper la terrine tiède : tranches qui s’écrasent, jus dans l’assiette, texture de flan raté bien loin de l’effet traiteur recherché.

Comment servir et conserver cette terrine de courgettes de fin de saison

On sert cette terrine bien froide, en tranches épaisses avec roquette, tomates rôties et pain de campagne grillé, ou en petits cubes à l’apéro. Elle se garde 2 jours au réfrigérateur, filmée. Un bol de yaourt citronné, un coulis de tomate ou une tapenade réveillent encore ses saveurs. Avec un reste, on façonne aussi des beignets express à poêler.