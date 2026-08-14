Ce tiramisu fruité sans café ni chocolat a la fraîcheur d’un dessert de glacier, spécial canicule

En plein été, ce tiramisu abricot-romarin sans café s’invite sur votre table comme un dessert de glacier maison, prêt en une trentaine de minutes. Technique d’imbibage, crème ultra aérienne et repos au froid transforment un classique lourd en finale ultra fraîche.

Quand l’air brûle dehors, on rêve d’un dessert qui rafraîchit dès qu’on soulève la cuillère. Ici, ça sent l’abricot chaud à peine compoté, la crème très froide et le romarin qui rappelle une terrasse au bord de la Méditerranée.

Pas de café, pas de chocolat, et surtout aucune galère de biscuits détrempés ; ce tiramisu joue la carte des abricots frais, d’un sirop parfumé et d’une crème mascarpone aérienne. On parle d’un tiramisu abricot romarin avec la fraîcheur d’un dessert de glacier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g d’abricots bien mûrs et 1 grande branche de romarin frais

✅ 500 g de mascarpone, 6 œufs et 160 g de sucre en poudre

✅ 85 g de confiture d’abricot, 100 g d’eau et 35 g de rhum ou extrait de vanille/amande

✅ 25 à 30 biscuits cuillère, huile d’olive douce, sucre vanillé et pincée de sel

Pourquoi troquer le café pour l’abricot-romarin quand il fait très chaud

En plein été, le tiramisu classique au café peut vite sembler lourd ; biscuits détrempés, cacao et fin de repas plombée. Ce tiramisu sans café mise sur l’abricot et le romarin : on garde les couches moelleuses, mais on gagne un côté fruité, juteux et ultra frais.

Les 4 clés techniques d’un tiramisu abricot-romarin ultra frais

Tout commence par un sirop d’abricot bien froid qui remplace le café et parfume les biscuits cuillère sans les noyer. Vient ensuite une compotée d’abricots au romarin, cuite à peine pour garder des morceaux. La crème mascarpone devient légère grâce aux blancs montés en meringue. Dernier point ; un imbibage express et un long repos au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer eau et confiture d’abricot, mixer puis laisser refroidir le sirop au réfrigérateur. Technique : Faire revenir les abricots avec huile, sucre et romarin, puis monter la crème mascarpone avec les œufs. Cuisson : Cuire la compotée 5 minutes maximum, pour des fruits fondants mais encore en morceaux et juteux. Finition : Tremper très vite les biscuits cuillère dans le sirop froid, monter les couches, filmer et garder une nuit au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine 30 min sans four 🔍 Le secret de l’expert L’abricot, riche en eau et légèrement acidulé, casse la sensation de gras du mascarpone. Le romarin apporte des arômes frais, tandis que la meringue des blancs montés garde la crème légère même bien froide. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un filet de miel doux dans la compotée, quelques amandes effilées grillées et placer le plat 15 minutes au congélateur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser tremper les biscuits dans le sirop ; ils se délitent et le tiramisu devient pâteux. Sirop tiède, romarin trop fort ou abricots durs alourdissent aussi le résultat.

Variantes canicule-friendly : sans alcool, autres fruits, verrines

Sans alcool, on remplace le rhum par extrait de vanille ou d’amande et un trait de citron. On peut mixer abricots, pêches et nectarines bien mûrs. En verrines, ce dessert frais d’été sans cuisson se sert glacé et se garde deux jours au réfrigérateur.