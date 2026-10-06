Ces brioches siciliennes sans œufs ont une mie incroyable : ce secret de pâte va changer vos petits-déjeuners

En Sicile, ces tresses siciliennes sans œufs ont tout d’une brioche de boulangerie. Comment leur pâte levée enrichie reste-t-elle aussi gonflée et moelleuse ?

Elles ressemblent à des brioches classiques, mais ces tresses siciliennes cachent une pâte sans œufs sous leur manteau de sucre

Sur la plaque, ces petites brioches ont le bombé rassurant de la boulangerie. Mie gonflée, parfum de vanille, fine croûte pâle nappée de sucre qui craque sous les doigts ; impossible de résister.

Et pourtant, ces tresses siciliennes réconfortantes cachent une surprise : leur pâte est sans œufs, mais reste aussi moelleuse qu’une brioche de fête. On va voir comment réussir ce tour de force à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour 12 tresses siciliennes sans œufs : 500 g de farine (250 g de gruau T45 + 250 g de farine T45 ou T55)

: 500 g de farine (250 g de gruau T45 + 250 g de farine T45 ou T55) ✅ 250 ml de lait entier tiède + 15 g de levure boulangère fraîche

✅ 90 g de beurre doux bien mou (ou 80 g de saindoux) + 80 g de sucre en poudre

✅ 1 cuillère à café de vanille, 1 pincée de sel, lait ou eau et sucre pour le manteau de sucre

Pourquoi ces tresses siciliennes restent moelleuses sans œufs

Sans œufs, cette pâte levée enrichie s’appuie sur la qualité des farines et du lait. La farine de gruau T45, riche en gluten, donne l’élasticité ; la farine T45 ou T55 apporte souplesse. Avec une bonne hydratation au lait tiède et assez de beurre, la mie retient le gaz et reste fondante.

La pâte levée sans œufs, pas à pas

On délaie la levure boulangère fraîche dans un peu de lait tiède avec une pincée de sucre. On ajoute farines, sucre, lait et vanille, puis on pétrit jusqu’à pâte lisse et élastique. Suivent la première pousse (pointage), le dégazage de la pâte, le façonnage et l’apprêt des tresses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tiédir le lait, y dissoudre la levure avec un peu de sucre, puis le verser sur les farines, le sucre restant et la vanille. Technique : Pétrir, ajouter le sel, incorporer progressivement le beurre très mou jusqu’à obtenir une pâte lisse et élastique, à peine collante. Cuisson : Laisser lever, dégazer, diviser en douze boudins, tresser, déposer sur plaque, laisser gonfler encore, puis cuire 12 à 15 minutes à 200 °C. Finition : À la sortie du four, badigeonner brièvement de lait ou d’eau, puis rouler chaque tresse chaude dans le sucre pour un enrobage sucré régulier.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de levée ≈ 3 h 🔍 Le secret de l’expert Sans œufs, le réseau de gluten de la farine de gruau T45, bien hydraté au lait et enrichi en beurre, remplace la structure donnée par l’œuf et retient les bulles de fermentation pour une mie gonflée et moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le sucre du manteau de sucre avec une pointe de cannelle ou de zeste d’orange, puis garnir les tresses de ricotta légèrement sucrée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sucrer les tresses quand elles sont froides ; le sucre n’adhère plus. À éviter aussi : lait trop chaud, farine ajoutée en excès, cuisson trop poussée.

Organisation, conservation et petites variantes siciliennes

Ces tresses siciliennes sans œufs se savourent tièdes, quand le sucre craque encore, mais elles se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, entourées de papier cuisson. On peut aussi les congeler sans enrobage, puis les réchauffer quelques minutes au four doux avant de les sucrer généreusement.