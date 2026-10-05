Ces croûtes de pizza que mes enfants laissent : je les jetais, ce que j’ai vu après un passage au four m’a bluffée

Livraison terminée, les croûtes de pizza sèchent au fond du carton et finissent d’ordinaire à la poubelle. Jusqu’au jour où une simple seconde cuisson a changé ma réponse à la question « que faire avec les croûtes de pizza ».

Le carton est encore tiède, la sauce tomate parfume la cuisine et la pâte croustillante aussi. Puis, sur le fond de boîte, il reste un cercle de croûtes que les enfants laissent systématiquement.

Par réflexe, on les jette, en pensant qu’elles sont trop sèches. Le jour où ces bords ont refait un tour au four, on comprend pourtant tout ce qu’on met, chaque semaine, à la poubelle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Croûtes de pizza non mordues : 200 g

✅ Huile d’olive : 15 ml (1 c. à soupe)

✅ Herbes de Provence + ail en poudre : 1,5 c. à café

✅ Sel fin, poivre et parmesan râpé : à ajuster

Le déclic anti-gaspi : ces croûtes de pizza que vous jetez valent de l’or

On se demande souvent que faire avec les croûtes de pizza qui refroidissent au fond de la boîte. Visuellement, elles paraissent sèches ; en réalité, ce sont de petits morceaux de pain déjà cuits et parfumés. Traitées comme un ingrédient, elles deviennent une vraie recette anti-gaspi, à partir de croûtes non mordues, gardées au réfrigérateur, sans odeur suspecte.

Recette express : transformer les croûtes de pizza en croûtons ultra-croustillants

Pour les transformer en croûtons-pizza, nul besoin de recette longue. On coupe, on assaisonne, puis on repasse les morceaux au four à 180 °C, à la poêle ou en friteuse à air, avant de les laisser sécher tranquillement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler les croûtes non mordues, froides, les couper en dés ou bâtonnets. Technique : Les verser dans un saladier, ajouter huile d’olive, sel, poivre, herbes, ail, puis mélanger. Cuisson : Étaler en une couche sur une plaque et cuire à 180 °C 10 minutes, en surveillant la coloration. Finition : Laisser refroidir les croûtons sur la plaque ou une grille, puis servir ou stocker, secs, en boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈15 min 🔍 Le secret de l’expert En recuisant, l’amidon des croûtes se dessèche, la surface dore dans l’huile d’olive et la réaction de Maillard donne ce goût grillé et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Version « pizza à l’ail » : ail en poudre, origan et parmesan sur les croûtes avant cuisson, à servir tièdes avec une sauce yaourt-citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des croûtons encore tièdes ; la vapeur les ramollit en quelques minutes et fait disparaître le croustillant.

Comment utiliser vos croûtons-pizza au quotidien

Sur une soupe de légumes, un velouté de potimarron ou une crème de poireaux, une poignée de croûtons-pizza change tout et apporte immédiatement du relief.

Dans une salade de tomates-mozzarella ou une salade composée, ils remplacent les croûtons en sachet. À l’apéritif, on les sert avec une sauce yaourt, citron et herbes. Bien froids, ils se gardent quelques jours en boîte hermétique ; s’ils ramollissent, un bref passage au four les ressaisit.