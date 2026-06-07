Ces muffins framboise citron à la mie dorée prêts en 30 min : cette erreur les ruine sans que vous le sachiez

Envie de muffins framboise citron au dôme doré et à la mie nuageuse, sans robot ni prise de tête ? Trois détails techniques suffisent à tout changer en cuisine.

Quand le four se met à chauffer, l’odeur de beurre fondu et de zeste de citron envahit la cuisine. La croûte commence à colorer, un léger parfum de sucre caramélisé flotte, tandis que les framboises promettent leurs éclats juteux. On sait déjà que la mie sera dorée, moelleuse, presque aérienne.

Ces muffins framboise citron ont ce contraste qu’on aime : un dessus légèrement croustillant, un intérieur tendre rempli de fruits ensoleillés. Ni robot, ni geste compliqué ; juste une pâte rapide et fiable, taillée pour les goûters pressés comme pour les brunchs. Reste à voir comment obtenir, à chaque fournée, ce résultat si gourmand.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine de blé T45 ou T55 – 250 g

✅ Sucre en poudre – 120 g + 1 sachet de levure chimique

✅ 2 œufs moyens + lait demi-écrémé – 120 ml

✅ Beurre fondu – 100 g, citron non traité, framboises – 200 g

Pourquoi ces muffins framboise citron font craquer à tous les coups

Dans ces muffins framboise citron, la framboise joue la note confite et acidulée, le citron apporte l’élan vif du zeste et du jus. Le sucre et la matière grasse enveloppent le tout dans une mie vraiment moelleuse, jamais lourde. À chaque bouchée, on passe de la croûte fine au cœur nuageux, avec ces petites poches rouges qui éclatent comme des bonbons. Le four bien chaud fait gonfler la pâte en un dôme doré qui attire aussitôt les mains gourmandes.

La méthode express : 4 étapes pour des muffins framboise citron inratables

La réussite tient à trois gestes simples : un four préchauffé à 200 °C, une pâte peu travaillée et des framboises ajoutées en dernier. On reste sur un mélange à la spatule, sans chercher la perfection. Résultat ; des muffins framboise citron faciles, prêts en une demi-heure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chemiser le moule puis mélanger farine, levure, sucre, sel. Technique : Fouetter œufs, lait et beurre fondu tiédi avec zeste et jus de citron, puis verser sur le mélange sec. Cuisson : Mélanger brièvement à la spatule ; incorporer délicatement les framboises, fraîches ou surgelées, sans les écraser. Finition : Remplir les caissettes aux deux tiers, cuire 16 à 20 minutes, laisser reposer puis démouler sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert On cesse de mélanger dès que la farine disparaît : le gluten reste discret et la mie garde de belles alvéoles. Le four déjà à 200 °C donne le volume. ✨ Le twist gourmand : Enrober les framboises dans une cuillère de farine ; elles restent en suspens dans la pâte et forment de jolies poches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas battre la pâte longtemps au fouet ; les muffins deviennent denses et la mie se resserre.

Variantes & twists gourmands autour du duo framboise-citron

On peut ajouter quelques pépites de chocolat blanc, des graines de pavot ou une cuillère de yaourt pour encore plus de moelleux. Les muffins se gardent deux jours dans une boîte hermétique, ou se congèlent puis se réchauffent 5 à 8 minutes à 160 °C.