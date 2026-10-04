Ces petites pâtes crémeuses aux crevettes et au citron à moins de 4 € qui m’ont fait désinstaller Uber Eats pour de bon

Soir de flemme, appli de livraison prête à s’ouvrir, mais une poêle d’orzo crémeux aux crevettes et au citron change le programme. En 30 minutes et pour quelques euros, ce plat méditerranéen promet plus de goût qu’un menu livré.

Pas cher, facile et méditerranéen : le soir où ces petites pâtes crémeuses aux crevettes et au citron m’ont fait supprimer mon appli de livraison

Une vapeur d’ail doré, de beurre qui mousse et de zeste de citron envahit la cuisine. Dans la poêle, de minuscules pâtes gonflent doucement dans un bouillon parfumé.

On pense déjà à ouvrir l’appli de livraison, comme chaque soir de flemme. Pourtant, ce simple duo orzo–crevettes va apporter assez de peps méditerranéen pour faire hésiter avant de cliquer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g d’orzo, 750 ml de bouillon chaud (1 cube)

✅ 250 g de crevettes crues décortiquées, 1 c. à café de sel fin, 1 c. à café de paprika, 2 c. à café d’huile pimentée

✅ 1 échalote, 2 gousses d’ail, 20 g de beurre, 50 ml de crème liquide entière, 50 g de parmesan râpé

✅ 1 citron non traité, 1 petite poignée de persil plat, 1/2 c. à café d’origan séché, poivre

Pourquoi ces petites pâtes ont remplacé ma livraison du jeudi soir

On connaît ce réflexe : menu livré en trois clics, addition salée et plat tiède. Avec cet orzo crevettes citron, on obtient deux grandes assiettes pour environ 4 € par personne, en cuisant tout dans une seule poêle. Plus parfumé, plus crémeux et bien plus généreux que la plupart des livraisons.

Le pas-à-pas ultra simple : comment obtenir un orzo vraiment crémeux

On vise un orzo nappé, jamais pâteux. Pour ça, on saisit d’abord les crevettes et on les réserve, puis on lance les aromates. L’orzo cuit ensuite au bouillon, par petites louches de bouillon chaud, avant l’arrivée finale de la crème, du parmesan et du citron, qui apportent le côté velouté et frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les crevettes, les enrober de sel, paprika, ail haché et huile pimentée ; porter le bouillon à frémissement. Technique : Saisir les crevettes 1 à 2 minutes par face à feu vif, réserver ; faire fondre beurre et reste d’huile, ajouter échalote, puis ail et origan. Cuisson : Verser l’orzo, le remuer 1 minute, puis ajouter le bouillon chaud louche par louche, à feu doux, en remuant jusqu’à ce qu’il soit tendre et encore juteux. Finition : Baisser le feu, incorporer crème et parmesan ; ajuster avec un peu de bouillon, remettre les crevettes, ajouter zeste et jus de citron et persil, poivrer, goûter avant de saler plus.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 4 € / personne 🔍 Le secret de l’expert La cuisson au bouillon fait libérer l’amidon de l’orzo, qui épaissit le jus. Crème et parmesan forment alors une émulsion lisse, sans farine. Le citron ajouté en fin de cuisson réveille le plat sans faire trancher la sauce. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer chaque assiette d’un mélange de parmesan râpé et de zeste de citron, avec quelques tomates cerises rôties, renforce le côté méditerranéen sans faire grimper l’addition. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les crevettes trop longtemps ou verser tout le jus de citron alors que la sauce bout fort ; elles deviennent caoutchouteuses et la sauce se sépare.

Twists méditerranéens à moins de 2 € de plus

Cet orzo se déguste tout de suite, encore souple ; en refroidissant, il absorbe la sauce. S’il en reste, on le réchauffe doucement avec un trait d’eau ou de bouillon. Pour varier sans exploser le budget, on peut ajouter des épinards frais en fin de cuisson, des dés de courgette poêlée ou des tomates cerises rôties, qui apportent couleur et soleil dans l’assiette.