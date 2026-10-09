Ces pois chiches façon butter chicken à moins de 1,50 € cachent une astuce de chef qui change vos soirs d'hiver

Un plat du soir crémeux, parfumé et à petit budget, prêt à réchauffer n’importe quel mardi gris. En traitant autrement une simple boîte de pois chiches, cette version façon butter chicken change radicalement la donne.

Moins cher, mais tout aussi crémeux : ces pois chiches façon butter chicken pour les soirs vraiment réconfortants

La cuisine sent la tomate épicée, la crème qui mijote et le beurre qui fond doucement. Au fond de la casserole, les pois chiches se détendent jusqu’à devenir presque velours. Sans viande, on a pourtant l’impression d’un vrai plat de resto indien.

Cette version de pois chiches façon butter chicken coûte à peine quelques euros, mais offre la même sauce nappante, chaude et réconfortante qu’un curry au poulet. Tout repose sur une double cuisson maligne et sur une poignée d’épices bien traitées ; on y vient ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 boîtes de pois chiches de 400 g (soit 700 à 750 g égouttés)

✅ 1 oignon moyen, 20 g de beurre ou 1 c. à soupe d’huile neutre

✅ 15 g d’ail, 15 g de gingembre frais ou 30 g de pâte ail-gingembre

✅ Mélange d’épices (cumin, coriandre, curcuma, garam masala, piment, kasoori methi / fenugrec séché), 40 g de concentré de tomates, 100 à 150 ml d’eau, 240 à 360 ml de crème liquide entière ou de lait de coco entier, coriandre fraîche, citron vert, yaourt grec

Pourquoi ces pois chiches sont aussi réconfortants qu’un butter chicken

On est sur un vrai butter chicken végétarien aux pois chiches : la crème liquide entière ou le lait de coco entier compensent l’absence de viande, tandis que les légumineuses apportent une texture dense et rassasiante. Le tout est enrobé d’une sauce nappante parfumée au garam masala. Résultat : une recette pois chiches crémeux pas cher, parfaite à partager.

Pas à pas : la méthode pour obtenir des pois chiches ultra-fondants

Tout commence par une pré-cuisson des pois chiches 10 à 15 minutes à frémissement, parfois avec une pincée de bicarbonate, pour les rendre vraiment souples. Ensuite, on torréfie les épices dans la matière grasse, puis on laisse le concentré de tomates revenu se lier à l’eau et à la crème lors d’un mijotage doux : c’est là que l’émulsion se crée et que les pois chiches deviennent fondants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les pois chiches, les pré-cuire 10 à 15 minutes à eau frémissante pour obtenir des pois chiches fondants, en écraser ensuite une petite louche. Technique : Faire revenir oignon et matière grasse 5 à 7 minutes, ajouter ail, gingembre, puis torréfier les épices une minute. Cuisson : Incorporer le concentré de tomates, mouiller avec 100 à 150 ml d’eau, ajouter les pois chiches et laisser mijoter doucement 10 minutes. Finition : Verser la crème ou le lait de coco, poursuivre le mijotage doux 5 à 10 minutes, ajouter kasoori methi, coriandre et éventuellement beurre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈1,50 € 🔍 Le secret de l’expert La double cuisson attendrit les pois chiches, puis leur mijotage dans la sauce permet aux épices de pénétrer. Une petite portion écrasée épaissit naturellement la sauce sans farine. ✨ Le twist gourmand : Mixer en fin de cuisson une louche de sauce avec quelques pois chiches, puis la reverser : crémeux façon restaurant garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir à gros bouillons après l’ajout de la crème ou zapper la pré-cuisson : on obtient une sauce tranchée et des pois chiches fermes.

Servir et adapter : riz, naans, version coco ou plus légère

Ces pois chiches crémeux façon butter chicken se marient avec un riz basmati (60 à 70 g cru par personne) ou des naans tièdes. On aime ajouter yaourt grec, citron vert et salade de concombre pour la fraîcheur. Les restes se gardent 1 à 2 jours au réfrigérateur et retrouvent leur texture en réchauffage doux avec une cuillère d’eau.