Cette boisson colombienne glacée a remplacé spritz et mojito : le secret de bar qui change tout à la maison

Dans un bar de Carthagène, un verre glacé de limonada de coco a bouleversé ma carte d’apéritif. Voici comment approcher cette texture frappée sans la rater.

Sur le comptoir d’un bar colombien, un grand verre blanc perle de froid. Une limonada de coco, mousse légère au sommet, parfum de citron vert et de noix de coco. Une gorgée, et l’apéritif ressemble soudain à des vacances.

Depuis, difficile de servir autre chose à l’apéritif d’été. Pourtant, à la maison, cette boisson peut vite devenir lourde ou agressive. On a décodé la version de bar : texture frappée, fraîcheur nette, équilibre précis. Envie de retrouver ce goût-là chez soi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml d’eau de coco bien froide

✅ 200 ml de lait de coco non sucré, bien mélangé

✅ Jus de 4 citrons verts (≈ 120 ml) + 40 g de sucre

✅ 250 g de glaçons + pincée de sel, zeste de citron vert, menthe

La limonada de coco du bar colombien qui change les apéros

Dans les bars de Carthagène, la limonada de coco arrive givrée, opaque, presque laiteuse. En bouche, l’eau de coco bien froide allonge et rafraîchit, le lait de coco onctueux tapisse le palais, le jus de citron vert apporte le peps. Tout repose sur un ratio simple : environ deux tiers d’eau de coco pour un tiers de lait. Un peu de sucre suffit à arrondir l’acidité. Une pincée de sel enfin fait briller les arômes de coco et de citron, comme dans un vrai bar colombien.

La méthode pour une limonada de coco ultra fraîche et mousseuse

Pour retrouver cette limonada de coco de bar, on pense d’abord au froid : ingrédients glacés, verres passés au congélateur, glaçons en quantité. Le mixage doit être vif et assez long pour casser la glace et incorporer de l’air. Résultat recherché : une boisson frappée, nuageuse, qui reste mousseuse quelques minutes sans se déliter. Si c’est dense, on augmente l’eau de coco ; si c’est trop vif, on adoucit avec un peu de lait et de sucre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Presser les citrons verts, filtrer le jus et le réserver bien froid au réfrigérateur. Technique : Mettre eau de coco, lait de coco et sucre dans le blender, puis mixer pour lisser le mélange. Cuisson : Ajouter le jus de citron vert et les 250 g de glaçons, mixer jusqu’à texture très mousseuse. Finition : Goûter, ajuster en sucre ou citron, ajouter la pincée de sel, puis servir aussitôt dans des verres glacés avec zeste et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Prête en 10 min 🔍 Le secret de l’expert Ce ratio coco et citron, mixé longtemps avec beaucoup de glace, donne une limonada de coco veloutée mais légère. Le lait apporte la texture, l’eau de coco la fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist, finir avec zeste fin de citron vert et feuille de menthe. Avec plus de glaçons, on obtient une version presque granité. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lait de coco déjà sucré ou ingrédients tièdes ; la boisson devient lourde, aqueuse, sans mousse.

Variantes, service et accords pour l’apéritif d’été

Quand on manque de temps, on prépare une version express : jus de 2 citrons, 200 ml d’eau, 100 ml de lait de coco, 3 cuillères à soupe de miel et des glaçons. Mélangée dans un pichet, elle reste moins mousseuse, mais tout aussi rafraîchissante.

À l’apéritif, cette boisson adore les empanadas, le maïs grillé ou de simples tortillas bien salées. Le contraste entre croustillant et fraîcheur coco-citron fait tout, et on comprend vite pourquoi elle remplace spritz et mojito tout l’été.

Sources 1001 Cocktails

«Affrontez la chaleur grâce à cette limonade coco express !»