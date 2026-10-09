Cette chakchouka aux pommes de terre est devenue mon plat du soir préféré : le secret tout simple qui change tout
À la rentrée, cette chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés s’est imposée comme mon plat du soir fétiche, complet et économique. En moins d’une heure, quelques gestes précis suffisent pour obtenir oignons fondants, pommes de terre confites et œufs coulants.
Depuis la rentrée, c’est mon plat du soir préféré : la chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés qui met tout le monde d’accord
Le soir, à la rentrée, il y a cette odeur qui rassure aussitôt : celle des oignons qui dorent doucement dans la poêle, mêlée à la chaleur ronde des épices. On entend le chuchotis de l’huile, les dés de pomme de terre s’attendrissent, la cuisine devient refuge.
Depuis la rentrée, on revient vers ce même plat, soir après soir. Une chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés, sans tomate, généreuse mais légère. On la prépare en moins d’une heure ; le plus dur, c’est d’attendre que tout le monde s’installe.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 gros oignons jaunes + 2 pommes de terre (env. 350 g)
- ✅ 3 œufs, 2 c. à s. d’huile d’olive, 150 ml d’eau
- ✅ 1 c. à c. de sucre, 1 c. à c. de miel, paprika fumé, cumin, ail semoule
- ✅ Sel, poivre, coriandre fraîche, 1 petite échalote, pain grillé pour servir
Pourquoi cette chakchouka est devenue mon plat du soir fétiche depuis la rentrée
Cette version de chakchouka d’hiver coche toutes les cases du plat du soir rapide. Les œufs mijotés font le plein de protéines, les pommes de terre fondantes remplacent les pâtes et les oignons caramélisés apportent une douceur presque sucrée. Quelques ingrédients du placard suffisent pour une recette économique qui rassasie.
Étape par étape : la méthode inratable pour des oignons caramélisés et des œufs coulants
La réussite tient à trois gestes : laisser le temps aux oignons de confire, laisser les pommes de terre boire le jus épicé, puis cuire les œufs doucement à couvert, jusqu’au blanc pris et au jaune tremblant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer les oignons, les laisser fondre 10 min à feu doux dans l’huile salée, puis ajouter sucre, miel et épices.
- Technique : Peler les pommes de terre, couper en dés de 1 cm, les enrober d’oignons caramélisés, verser l’eau, couvrir et laisser mijoter.
- Cuisson : Quand les pommes de terre sont tendres, creuser trois puits, y casser les œufs, couvrir à feu très doux 4 à 6 min.
- Finition : Parsemer de coriandre et d’échalote ciselées, ajuster sel et poivre, servir aussitôt dans la poêle avec du pain.
Variantes d’automne, accompagnements et organisation pour les soirs de semaine
La base d’oignons et de pommes de terre se prête au batch cooking : on la cuit une fois, on la garde au réfrigérateur, puis on réchauffe doucement et on ajoute les œufs au dernier moment. Cette chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés accepte courge, épinards ou pois chiches, et se sert avec pain grillé et salade citronnée.
En bref
- 🍽️ Depuis la rentrée, cette chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés est devenue le plat du soir réconfortant idéal pour 2 à 3 personnes.
- 🥔 La recette détaille la cuisson douce des oignons, le mijotage des pommes de terre et l’ajout des œufs mijotés pour un plat unique complet.
- 🔥 Quelques astuces de chef, un carnet de temps précis et des variantes d’automne transforment cette chakchouka d’hiver en alliée des soirs de semaine.
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