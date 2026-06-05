Cette chantilly à la framboise sans cuisson prête en 10 min : le geste à bannir pour la garder légère
En 10 minutes, cette chantilly à la framboise légère transforme un simple dessert maison en nuage rose façon vitrine de pâtisserie. Crème glacée, blanc d’œuf et coulis bien dosé s’allient pour une mousse ferme qui ne retombe pas.
Vite prête, vite dévorée : ma chantilly à la framboise tout en légèreté pour le dessert
Une odeur de framboise fraîche, la crème qui sort du frigo, les fouets qui claquent : en quelques minutes, la table se couvre d’un nuage rose, léger comme l’air, qui fait saliver avant même le service.
Cette chantilly à la framboise légère mise tout sur la fraîcheur : crème entière glacée, fruits mixés, blanc d’œuf qui apporte une mousse aérienne. Quelques gestes, pas de cuisson, et le dessert prend des airs de pâtisserie. Reste à choisir comment la servir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de crème fraîche entière, très froide (min. 30 % MG)
- ✅ 1 blanc d’œuf (calibre M)
- ✅ 200 g de framboises, dont quelques-unes entières pour le décor
- ✅ 25 g de sucre glace + 1 sachet de sucre vanillé
Pourquoi cette chantilly à la framboise légère change tout
En dix minutes chrono, on obtient une crème fouettée qui tient comme en vitrine, sans gélatine ni stabilisant. Le duo crème fraîche entière bien froide + blanc d’œuf crée un réseau ultra moelleux qui piège l’air. Résultat : une texture souple, type bec d’oiseau, légère en bouche mais suffisamment ferme pour garnir pavlova, gâteau, rosaces ou simples fruits.
La méthode express, pas à pas
Tout commence par le froid : saladier bien froid et fouets attendent au réfrigérateur, la crème aussi. On fouette crème et blanc d’œuf ensemble jusqu’à voir des sillons nets, puis on s’arrête avant que la texture ne devienne granuleuse. Ensuite seulement, on ajoute sucre glace et sucre vanillé, en mélangeant à la spatule pour garder tout le volume.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer rapidement les framboises, les égoutter sur essuie-tout, réserver 50 g pour le décor.
- Technique : Dans le saladier bien froid, fouetter crème et blanc d’œuf jusqu’à chantilly souple.
- Cuisson : Ajouter sucre glace et sucre vanillé, incorporer délicatement à la spatule sans faire retomber.
- Finition : Mixer 150 g de framboises en coulis de framboise maison, l’ajouter à la crème, marbrer ou mélanger, puis réserver 1 h au frais.
Service minute et petites variantes fruitées
Cette chantilly se sert bien froide, dans l’heure ou les deux qui suivent, en dômes pochés sur pavlova, fruits frais ou gâteau au yaourt. Pour une version plus light, on augmente la part de coulis et de fruits entiers.
En bref
- 🍰 En 10 minutes, cette chantilly à la framboise légère associe crème entière glacée, blanc d’œuf et coulis maison pour un dessert façon pâtisserie.
- 🥄 La méthode repose sur du matériel bien froid, un fouettage précis jusqu’au bec d’oiseau, puis un sucre glace ajouté sans casser la mousse.
- 🍓 Coulis dosé, marbrage ou crème rose uniforme et temps de repos au frais permettent d’adapter texture et intensité fruitée selon le dessert.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité