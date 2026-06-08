Cette façon de mijoter le poulet aux épices et amandes donne une sauce folle, à condition d’éviter ce geste interdit

Poulet fondant, sauce tomate épicée qui accroche la cuillère et amandes grillées : ce plat mijoté promet un vrai moment de partage à table. Quelle astuce permet d’obtenir cette texture si nappante sans farine ni crème ?

Vous allez saucer la casserole jusqu’à la dernière goutte : mon poulet mijoté aux épices et aux amandes irrésistible !

Dans la cuisine, la cocotte en fonte chuchote et un parfum d’épices chauffe l’air ; cumin, paprika, cannelle. La tomate réduit, les aubergines fondent déjà, la sauce semble accrocher la cuillère.

Sur le feu, les cuisses de poulet dorent lentement, promesse de viande moelleuse, pendant que les amandes attendent leur tour à la poêle. Ce poulet mijoté aux épices et aux amandes annonce clairement un repas où l’on va saucer sans retenue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet fermier avec peau

✅ 2 aubergines, 1 oignon, 2 gousses d’ail

✅ 400 g de tomates concassées, 5 à 10 cl de bouillon

✅ Épices : cumin, paprika, cannelle, piment ; 50 g d’amandes effilées, coriandre

Les ingrédients pour un poulet mijoté aux épices et aux amandes qui fait saucer

On choisit des cuisses de poulet fermier, riches en collagène, qui supportent le feu doux sans se dessécher. Les aubergines doivent être fermes, à peau lisse, car elles vont épaissir la sauce tout en devenant presque confites avec les tomates concassées.

Les gestes clés pour une sauce ultra nappante et un poulet fondant

D’abord, on fait bien dorer les aubergines à part pour éviter qu’elles boivent toute l’huile. Puis on colore le poulet côté peau ; les sucs resteront au fond. Ensuite, feu très doux, frémissement léger, afin que la viande reste juteuse et que la sauce se concentre sans brûler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en dés, les dorer à l’huile à feu moyen-vif jusqu’à belle coloration, puis saler légèrement et réserver. Technique : Dans la cocotte, faire dorer les cuisses de poulet côté peau, retirer, puis faire suer oignon et ail hachés jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Cuisson : Ajouter cumin, paprika, cannelle et piment, les chauffer quelques secondes, verser les tomates et un peu de bouillon, remettre poulet et aubergines, saler, poivrer. Finition : Laisser mijoter couvert 35 à 40 minutes à feu doux ; finir à découvert si besoin pour une sauce nappante, toaster les amandes et ajouter la coriandre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 à 50 min 🔍 Le secret de l’expert En colorant poulet et aubergines, on déclenche la réaction de Maillard ; le collagène fond en gélatine et épaissit la sauce sans farine ni crème. ✨ Le twist gourmand : Le twist gourmand : Ajouter une petite poignée de raisins secs ou d’abricots en dés au mijotage, puis un trait de jus de citron au service pour un relief sucré-acidulé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tout mettre cru avec trop d’eau et laisser bouillir fort ; on obtient un poulet sec, une sauce aqueuse et des épices agressives.

Servir et twister ce poulet mijoté aux épices et aux amandes

Semoule fine bien aérée, riz blanc ou pain de campagne à la croûte épaisse : tout fonctionne pour attraper la moindre goutte de sauce. On peut aussi ajouter un quartier de citron, un peu plus de piment ou remplacer la coriandre par du persil plat selon la tablée.