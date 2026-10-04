Cette tarte fine prête en 20 min a remplacé la quiche : ma fille a tout mangé, même ce légume vert

Un soir de semaine, ma fille a fini son assiette grâce à une tarte fine aux poireaux et lardons, aussi légère que croustillante. Quelle astuce simple transforme ce classique en recette « kids-friendly » prête en 20 minutes de four ?

« C’est mieux que la quiche » : ma fille a tout mangé grâce à cette tarte fine aux poireaux et lardons, dorée en 20 minutes

Une pâte qui craque sous la fourchette, le parfum des lardons fumés qui envahit la cuisine et, dessus, une fine couche de poireaux presque confits. À la sortie du four, cette tarte fine aux poireaux et lardons fait ce petit bruit feuilleté qu’on adore entendre avant le premier coup de couteau.

Pas d’appareil œufs-crème à surveiller, pas de fond détrempé. Juste des poireaux fondants, une pâte bien cuite et un contraste fondant / croustillant qui peut faire manger des poireaux à un enfant réfractaire. On parle ici de tarte poireaux lardons sans œuf, presque sans crème, prête à dorer en 20 minutes de four ; de quoi faire oublier la quiche du soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ou brisée (230 à 250 g)

✅ 2 à 3 poireaux (350 à 400 g de blanc + vert tendre)

✅ 120 g de lardons fumés + 15 g de beurre

✅ Sel, poivre, muscade, 1 c. à s. de moutarde, 2 c. à s. de crème épaisse, 30 g de fromage râpé (facultatif)

Pourquoi cette tarte fine fait oublier la quiche du soir

La quiche est généreuse, mais son appareil crème-œufs apporte beaucoup de liquide. Sur une pâte fine, cela finit souvent en pâte mollassonne. Ici, on mise sur une tarte poireaux lardons sans crème ou presque, et surtout sans œuf : moins de jus, plus de croustillant.

Les poireaux sont cuits en vraie fondue de poireaux, longue et douce, pour évaporer l’eau. Les lardons apportent le côté fumé qui plaît aux enfants. Résultat : une tarte poireaux enfant, légère mais gourmande, que l’on sert en semaine comme une tarte salée rapide poireaux lardons, sans prise de tête.

Pas à pas : la tarte fine aux poireaux et lardons qui reste croustillante

Tout se joue dans la poêle avant le four. On commence par des poireaux soigneusement lavés, émincés très fin, puis laissés à fondre 15 à 20 minutes dans le beurre, à feu doux, sans coloration. Ce temps permet d’obtenir des poireaux fondants tarte salée, sucrés et secs.

On ajoute ensuite les lardons, on poivre, on muscade éventuellement, puis on laisse tiédir. Pendant ce temps, la pâte feuilletée est déroulée, piquée, parfois précuite 3 à 5 minutes à 190-200 °C chaleur tournante pour éviter toute pâte détrempée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer 2 à 3 poireaux, garder blanc et vert tendre, émincer finement puis les faire fondre 15 à 20 minutes au beurre, à feu doux, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et brillants. Technique : Ajouter 120 g de lardons, faire dorer 5 minutes, poivrer, muscader, goûter avant de saler puis laisser tiédir ; dérouler la pâte sur une plaque, la piquer et, si besoin, la précuire 3 à 5 minutes. Cuisson : Étaler une très fine couche de moutarde ou de crème, répartir poireaux et lardons sans surcharger, ajouter un léger voile de fromage râpé et enfourner 15 à 20 minutes à 190-200 °C, de préférence en chaleur tournante. Finition : Sortir la tarte quand les bords sont bien dorés et secs, couper aussitôt et servir brûlante avec une salade verte pour profiter au maximum du croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Sans appareil œufs-crème, la pâte reçoit moins de liquide et peut bien souffler au four. La cuisson lente des poireaux évapore l’eau, concentre les sucres et rend leur goût plus doux. En garnissant la pâte avec une préparation tiédie et en cuisant fort, la vapeur s’échappe au lieu de détremper le fond. ✨ Le twist gourmand : Étaler une fine couche de moutarde douce sous les poireaux puis ajouter juste un voile de gruyère râpé ; cela rappelle la quiche gratinée tout en gardant la tarte légère et très croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des poireaux encore gorgés d’eau et brûlants sur une pâte non précuite ; on obtient alors une base molle, pâle, et un verdict immédiat de pâte « pas cuite » à table.

Variantes rapides et idées pour toute la famille

Pour une version plus fromagère, on peut ajouter quelques dés de chèvre frais ou remplacer les lardons par du saumon fumé. En mode veggie, on garde la même technique avec seulement les poireaux et un peu de feta. Servie en petites parts façon pizza, cette tarte fine aux poireaux aide vraiment à faire aimer les poireaux aux enfants.

Sources Top Santé

«Chaque dimanche ma famille me la reclame la tarte briochee a la saucisse de morteau et fondue de poireaux est un delice»