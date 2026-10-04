Apéro : cette astuce au four avec 3 ingrédients du frigo a bluffé mes invités, ils pensaient à un traiteur

Trois ingrédients, moins de 20 minutes et ces bouchées chèvre chorizo au four ont trompé tous mes invités, persuadés d’un apéro façon traiteur. Geste clé, température du four et petite astuce anti-fuite font toute la différence.

L’odeur fumée du chorizo chaud, le miel qui caramélise et ce petit croustillant sur les bords… En quelques minutes au four, une bûchette de chèvre devient une bouchée dorée au cœur presque coulant.

On a l’impression d’un apéro de traiteur, alors que c’est un test improvisé : chèvre, chorizo, une cuillère de miel, rien de plus. En moins de 20 minutes, on tient un apéritif chaud 3 ingrédients digne d’un apéro qui en jette. Reste à voir comment garder le cœur fondant sans débordement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bûchettes de chèvre frais (100–120 g chacune, soit 200–240 g au total)

✅ 24 tranches très fines de chorizo doux ou fort

✅ 1 cuillère à soupe de miel liquide (environ 20 g)

✅ Option dressage : roquette, quelques raisins ou poire, éclats de noix

Un apéritif chaud 3 ingrédients qui en jette

On part de trois produits du quotidien pour des bouchées apéritives au four qui ont tout d’un service traiteur. Le chèvre frais apporte le cœur fondant, le chorizo en fines tranches joue l’enveloppe croustillante, le miel lie le tout. Ratio gagnant : une rondelle de chèvre pour deux rubans de chorizo.

La recette express de bouchées chèvre chorizo au four

Pour cette recette express chèvre chorizo, on coupe les bûchettes en 12 rondelles qu’on met 10 minutes au congélateur. On enrobe chaque tranche de deux rubans de chorizo fin, on fixe avec un pic en bois, puis on pose sur une plaque. Un voile de miel, 12 à 15 minutes à 200 °C, et les bouchées chèvre chorizo au four sortent dorées, cœur souple mais encore tenu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les bûchettes en 12 rondelles de 1,5 cm, puis les placer 10 minutes au congélateur pour les raffermir. Technique : Envelopper chaque rondelle dans 2 tranches fines de chorizo qui se chevauchent, planter un cure-dent au centre et déposer sur une plaque ou dans des mini-moules. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C. Badigeonner légèrement le dessus avec le miel, sans saler, puis cuire 12 à 15 minutes en surveillant la coloration. Finition : Laisser reposer 2 à 3 minutes sur la plaque pour stabiliser le fromage, terminer par 2 minutes sous le gril, puis servir tiède avec roquette, fruits et noix.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le chorizo entoure le chèvre, limite les fuites et, avec le miel, caramélise en une croûte dorée parfumée. ✨ Le twist gourmand : Une micro-lamelle de pomme ou de poire, ou une demi-noix plus confiture de figues, apporte un contraste sucré-croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Au-delà de 15 minutes, surtout avec un chorizo épais, le bord brûle, le chèvre se répand et la bouchée perd son fondant.

Dressage façon traiteur et petites variantes

On dresse les bouchées tièdes sur une planche en bois avec roquette, raisin ou poire et noix concassées. Un filet de miel ou un point de confiture de figues suffit à donner un apéro façon traiteur à la maison.