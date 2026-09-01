Clafoutis : ne refaites plus la recette classique sans ce fruit et ce nouveau ratio lait-crème ultra fondant

Dans ma cuisine, mes clafoutis sortaient du four un peu lourds, jamais vraiment fondants. Jusqu’à ce clafoutis aux raisins, né d’un changement de fruits et de cuisson.

Dans le four, la pâte gonfle, les bords se colorent, une odeur de vanille et de beurre chaud envahit la cuisine. On rêve d’une cuillère qui s’enfonce dans un clafoutis tendre, à la croûte fine et dorée, au cœur crémeux.

Et puis, souvent, la réalité tranche : clafoutis un peu lourd, texture qui gomme, fruits noyés. On pensait que c’était le jeu, jusqu’au jour où on a changé un fruit et un simple ratio lait-crème ; depuis, la texture n’a plus rien à voir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 à 400 g de raisins noirs ou blancs sans pépins

✅ 3 œufs, 80 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel

✅ 100 g de farine de blé, 25 cl de lait entier

✅ 20 cl de crème liquide entière, 20 g de beurre pour le moule

Pourquoi les raisins changent tout à la texture de mon clafoutis

Avant, même avec de belles cerises, l’appareil à clafoutis restait massif. Les fruits rendaient de l’eau, la pâte suivait. Avec des raisins noirs ou blancs sans pépins, fermes et charnus, le jus reste dans chaque grain et éclate seulement en bouche. Le duo lait entier et crème liquide entière apporte à la fois structure et gras, pour une texture fondante, presque crémeuse.

La recette express de clafoutis aux raisins, prête à enfourner en 5 minutes

Pour un grand plat familial, à moins de 5 €, la base est simple : trois œufs battus avec sucre, farine, sel, puis on délaye avec lait entier et crème. On obtient une pâte fluide et lisse. Les raisins, dans un plat beurré, attendent qu’on verse cet appareil avant d’aller au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four moyen à 180 °C ; beurrer un plat, rincer puis sécher les raisins, les répartir en couche uniforme. Technique : Fouetter œufs, sucres et sel, ajouter la farine, puis délayer avec lait et crème pour une pâte lisse. Cuisson : Verser aussitôt l’appareil à clafoutis sur les raisins, enfourner environ 35 minutes, jusqu’à un dessus doré et un centre tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 minutes hors du four pour qu’il se raffermisse, puis servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min + 35 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs donnent la tenue, la farine un peu de corps. La crème entière enrobe les protéines, évite l’effet caoutchouc, et les raisins fermes, bien secs, gardent l’appareil moelleux. ✨ Le twist gourmand : Zeste de citron dans la pâte et voile de sucre roux avec amandes effilées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire jusqu’à un centre figé ou enfourner des raisins mouillés rend le clafoutis sec.

Texture et service : comment garder le clafoutis aux raisins fondant

Une fois cuit, le clafoutis supporte bien le repos. On peut le garder au réfrigérateur deux jours, filmé, et le servir froid ou juste tiédi quelques minutes. Dans un plat moyen, 250 à 450 g de raisins suffisent pour une belle couche. Au dressage, une cuillère de crème fraîche ou une boule de glace vanille souligne le parfum du raisin.