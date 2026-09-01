Mes enfants boudaient les légumes crus : cette entrée de courgettes prête en 10 min les fait vider l’assiette avant moi

Leurs crudités finissaient toujours abandonnées, jusqu’au jour où un carpaccio de courgette au parmesan a tout changé. Comment cette assiette colorée est devenue leur entrée préférée ?

Mes enfants repoussaient les légumes crus : depuis ce carpaccio de courgette au parmesan, leur assiette est vide avant la mienne

Les bâtonnets de carotte sèchent, les rondelles de concombre glissent vers le bord du plat. On connaît ces crudités que les enfants repoussent du bout de la fourchette, nez froncé et « j’aime pas ». Pourtant, un simple changement de texture a suffi à tout bousculer à table.

À la place des rondelles, des rubans de courgette presque translucides, souples, brillants de marinade citronnée, couverts de copeaux de parmesan. La première bouchée surprend par sa douceur, la suivante rassure ; on ne pense plus “légume cru”, mais “entrée gourmande”. Ce carpaccio de courgette au parmesan peut vraiment changer la donne avec les enfants.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 petites courgettes très fermes (≈ 500 g) + 1 citron jaune non traité

✅ 5 càs d’huile d’olive vierge extra + 1 càs de miel doux (option enfants)

✅ 80 g de parmesan en bloc + 30 g de pignons de pin

✅ 10 feuilles de basilic, 1 pincée de fleur de sel, 6 tours de poivre noir

Pourquoi les enfants n’aiment pas les légumes crus (et ce que change ce carpaccio)

Chez beaucoup d’enfants, le problème vient plus de la texture que du goût : morceaux durs, peau épaisse, bouche envahie de “vert”. Ici, les courgettes sont coupées en lamelles ultra-fines puis assouplies par une marinade au citron. La chair se plie comme un ruban, le gras de l’huile d’olive et du parmesan arrondit l’acidité, et l’assiette colorée ressemble davantage à une entrée festive qu’à une assiette de crudités.

Recette pas à pas : carpaccio de courgette au parmesan spécial enfants

Pour 2 adultes et 2 enfants, on compte environ 500 g de petites courgettes bien fermes. On les taille en rubans, on prépare la marinade dans un bol, puis on laisse le citron travailler à notre place pendant que l’on grille les pignons et que l’on fait les copeaux de parmesan.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, retirer les extrémités, les couper en rubans très fins à la mandoline ou à l’économe ; les étaler dans un plat. Technique : Zester puis presser le citron, mélanger jus, huile d’olive, sel, poivre, basilic ciselé et éventuellement miel ; verser sur les courgettes et mélanger délicatement. Cuisson : Laisser reposer 10 minutes à température ambiante puis 20 à 30 minutes au frais ; pendant ce temps, faire dorer les pignons à sec dans une poêle. Finition : Répartir les courgettes marinées, ajouter les copeaux de parmesan, les pignons tiédis, quelques feuilles de basilic et un peu de zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Lamelles très fines, sel et citron assouplissent la courgette, tandis que huile et parmesan adoucissent toute l’acidité. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de miel et quelques gressins à tremper. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trancher trop épais et servir aussitôt : la courgette reste dure et renforce leur rejet.

Variantes express quand ils en redemandent

On peut ajouter burrata ou jambon cru pour les grands, ou quelques quartiers de pêche ou de figue pour une touche fruitée.