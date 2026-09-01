Gratin de pâtes au chorizo : cette sauce fluide qui sauve vos restes et évite à coup sûr le gratin sec

Ce gratin de pâtes au chorizo se prépare en quelques minutes avec des restes de pâtes, directement dans ton plat familial du soir. La promesse : un dessus croustillant, un intérieur ultra fondant et une méthode simple que la plupart des cuisiniers oublient.

C’est le meilleur gratin que tu aies jamais fait : mes pâtes au chorizo qui font toujours l’unanimité à table

Chaleur du four, chorizo qui grésille, fromage qui dore lentement : en quelques minutes, la cuisine sent le repas réconfortant. Sous la croûte, on veut des pâtes moelleuses, jamais sèches ni collées au fond du plat.

Ce gratin de pâtes au chorizo résout tout ; on utilise des pâtes déjà cuites, même des restes, et on obtient pourtant un cœur crémeux. La clé tient en trois gestes simples, du chorizo grillé au fromage bien réparti.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pâtes déjà cuites (penne, fusilli, coquillettes…)

✅ 180 g de chorizo doux ou fort, sans la peau

✅ 20 cl de crème, 150 g de coulis de tomate

✅ 150 g de mozzarella râpée filante, 40 g de parmesan râpé, oignon, ail, origan

Pourquoi ce gratin met tout le monde d’accord

Entre le chorizo qui parfume l’huile d’olive, la sauce crémeuse tomate-chorizo et la double dose de fromage, ce gratin de pâtes au chorizo coche toutes les cases : plat généreux, fumé, croûte de fromage bien dorée et centre qui reste souple.

La méthode express pour un gratin fondant

On fait d’abord griller doucement oignon, ail et chorizo pour libérer les graisses aromatiques. On ajoute crème et coulis, assaisonner d’origan séché ; cette émulsion enrobe les pâtes et empêche le gratin de sécher pendant les 20 minutes de cuisson à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chaleur traditionnelle. Faire revenir oignon, ail et chorizo en dés. Technique : Quand le chorizo colore, verser coulis de tomate, crème, origan, poivrer légèrement. Cuisson : Mélanger la sauce chaude avec les pâtes déjà cuites dans un plat à gratin. Finition : Incorporer la moitié de la mozzarella, couvrir du reste et du parmesan, gratiner 20 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant d’abord griller le chorizo avec l’oignon, on concentre les arômes dans la graisse. Mélangée à la crème et au coulis, elle forme une sauce émulsionnée qui garde les pâtes fondantes sous la croûte. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de poivron rouge revenus avec l’oignon, une poignée d’épinards frais et une pincée de paprika fumé ; le gratin gagne en couleur, en légumes et en notes fumées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas noyer les pâtes dans trop peu de sauce ni prolonger la cuisson ; gratin sec, fromage brûlé et cœur compact. Et éviter de resaler sans goûter, le chorizo et les fromages sont déjà marqués.

Astuces, variantes et conservation de ton gratin de pâtes au chorizo

On module le caractère du plat avec chorizo doux ou fort, une pincée de piment d’Espelette ou un soupçon de poivre. Côté fromage, on peut mêler mozzarella, emmental ou cantal selon ce qu’on a au frigo.

Pour alléger, on ajoute poivron rouge ou épinards dans la sauce. Les restes se gardent au frais jusqu’au lendemain et se réchauffent au four, couverts d’alu, pour rester bien moelleux.