Gratin de pâtes au chorizo : cette sauce fluide qui sauve vos restes et évite à coup sûr le gratin sec
Ce gratin de pâtes au chorizo se prépare en quelques minutes avec des restes de pâtes, directement dans ton plat familial du soir. La promesse : un dessus croustillant, un intérieur ultra fondant et une méthode simple que la plupart des cuisiniers oublient.
C’est le meilleur gratin que tu aies jamais fait : mes pâtes au chorizo qui font toujours l’unanimité à table
Chaleur du four, chorizo qui grésille, fromage qui dore lentement : en quelques minutes, la cuisine sent le repas réconfortant. Sous la croûte, on veut des pâtes moelleuses, jamais sèches ni collées au fond du plat.
Ce gratin de pâtes au chorizo résout tout ; on utilise des pâtes déjà cuites, même des restes, et on obtient pourtant un cœur crémeux. La clé tient en trois gestes simples, du chorizo grillé au fromage bien réparti.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de pâtes déjà cuites (penne, fusilli, coquillettes…)
- ✅ 180 g de chorizo doux ou fort, sans la peau
- ✅ 20 cl de crème, 150 g de coulis de tomate
- ✅ 150 g de mozzarella râpée filante, 40 g de parmesan râpé, oignon, ail, origan
Pourquoi ce gratin met tout le monde d’accord
Entre le chorizo qui parfume l’huile d’olive, la sauce crémeuse tomate-chorizo et la double dose de fromage, ce gratin de pâtes au chorizo coche toutes les cases : plat généreux, fumé, croûte de fromage bien dorée et centre qui reste souple.
La méthode express pour un gratin fondant
On fait d’abord griller doucement oignon, ail et chorizo pour libérer les graisses aromatiques. On ajoute crème et coulis, assaisonner d’origan séché ; cette émulsion enrobe les pâtes et empêche le gratin de sécher pendant les 20 minutes de cuisson à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chaleur traditionnelle. Faire revenir oignon, ail et chorizo en dés.
- Technique : Quand le chorizo colore, verser coulis de tomate, crème, origan, poivrer légèrement.
- Cuisson : Mélanger la sauce chaude avec les pâtes déjà cuites dans un plat à gratin.
- Finition : Incorporer la moitié de la mozzarella, couvrir du reste et du parmesan, gratiner 20 minutes.
Astuces, variantes et conservation de ton gratin de pâtes au chorizo
On module le caractère du plat avec chorizo doux ou fort, une pincée de piment d’Espelette ou un soupçon de poivre. Côté fromage, on peut mêler mozzarella, emmental ou cantal selon ce qu’on a au frigo.
Pour alléger, on ajoute poivron rouge ou épinards dans la sauce. Les restes se gardent au frais jusqu’au lendemain et se réchauffent au four, couverts d’alu, pour rester bien moelleux.
Sources
-
Marmiton
«Gratin de pâtes au chorizo»
En bref
- 🍽️ Gratin de pâtes au chorizo prêt en 35 minutes, pensé pour 4 personnes, utilise des pâtes déjà cuites et les restes du frigo.
- 🔥 Une sauce crémeuse tomate-chorizo enrobe généreusement les pâtes avant le passage au four, pour limiter le risque de gratin sec.
- 🧀 Répartition du fromage, cuisson courte et petits ajustements d’épices transforment ce plat du soir en gratin filant qui surprend toujours les invités.
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