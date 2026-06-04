Courgettes : cette partie que tout le monde jette en France, les Italiens en font une sauce pour les pâtes

En Italie, les graines de courgettes ne finissent pas à la poubelle mais ouvrent la voie à un pesto sans pignons ultra parfumé. Et si ce geste simple changeait vos courgettes anti-gaspi tout l'été ?

Dans la poêle, quelque chose grille doucement. Une odeur de noisette chaude se mêle au basilic et à l’ail ; on imagine déjà une sauce verte qui nappera les pâtes.

Son secret n’est pas un ingrédient rare, mais ce que l’on jette d’habitude : les graines de courgettes. En Italie, une cuisinière napolitaine les met de côté pour un pesto maison qui ne gaspille rien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes moyennes (< 20 cm) et leurs graines (~50 g)

✅ 80 à 100 g de basilic frais (feuilles seules)

✅ 25 g de parmesan râpé et 1 gousse d’ail

✅ 80 ml d’huile d’olive, 1 c. à soupe de citron, sel, poivre

L’erreur que tout le monde fait avec les graines de courgettes

En France, on retire le cœur des courgettes, jugé trop aqueux, puis on le jette : pour une courgette ferme, c’est une double erreur, gaspillage et perte de goût. Les graines, encore tendres, concentrent de bons gras, des phytonutriments et un parfum de noisette ; la cuisine italienne les garde en premier pour un pesto sans pignons et des courgettes anti-gaspi.

Pesto anti-gaspi aux graines de courgettes : la recette express

Pour cette sauce, on choisit des courgettes jeunes, de moins de 20 cm. On les coupe dans la longueur, on racle le cœur à la cuillère. Les graines sont rincées, puis étalées sur un torchon et séchées ; sans cela, l’émulsion du pesto de graines de courgettes ne tient pas.

Vient ensuite la torréfaction : poêle sèche, feu moyen, 3 à 4 minutes en remuant, jusqu’à ce que les graines dorent et sentent la noisette, ou 8 à 10 minutes à 150 °C au four. Tiédies, elles sont mixées avec basilic, ail, parmesan, citron, sel, poivre, puis l’huile ajoutée en filet jusqu’à une texture crémeuse ; le tout en 10 à 15 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes, prélever le cœur, garder les graines. Technique : Rincer, sécher, torréfier 3 à 4 minutes à feu moyen. Cuisson : Mixer graines, basilic, ail, parmesan, citron, sel, poivre. Finition : Ajouter l’huile en filet, ajuster texture et assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € de graines 🔍 Le secret de l’expert Torréfier juste doré et mixer par à-coups : le pesto reste vert, parfumé et bien lié. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers du basilic par de la menthe et ajouter un zeste fin de citron, parfait sur des pâtes fraîches ou des courgettes rôties. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer des graines humides ou brûlées : elles diluent la sauce et la rendent amère.

D’autres idées pour utiliser les graines de courgettes

Ce pesto se garde 3 jours au réfrigérateur, dans un bocal recouvert d’un centimètre d’huile. On le sert sur des pâtes, des courgettes rôties ou une salade de tomates. Quand on se demande que faire avec les graines de courgettes, on les glisse dans une soupe avant de mixer, ou les ajoute à une sauce tomate pour des courgettes farcies italiennes, les zucchine ripiene, voire les griller pour un croquant. Seules erreurs à éviter : courgettes géantes, graines humides et torréfaction trop poussée, qui rendent le pesto amer et aqueux.