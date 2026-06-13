Courgettes du potager : cette marinade minute aux notes fruitées évite la salade molle et change tout à l'entrée

Vos courgettes du potager finissent en salade fade ou détrempée ? Avec cette marinade aux agrumes et herbes fraîches, elles deviennent une entrée croquante et ultra-légère en quelques minutes.

Les courgettes tout juste cueillies du potager sentent le vert et le soleil. Leur peau fine brille, la chair craque sous le couteau : on imagine déjà une entrée fraîche qui ouvre l’appétit.

Pourtant, ces courgettes marinées tournent vite à la salade molle. Ici, une marinade fraîche aux agrumes, versée au dernier moment, promet croquant, notes fruitées et une légèreté presque déconcertante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes jeunes et fermes + 8 g de sel fin

✅ 3 c. à s. (≈ 45 ml) d’huile d’olive, jus de 1 citron jaune, jus de 1 orange, 1 c. à c. de miel

✅ 1 petite gousse d’ail, 10 feuilles de menthe, 1 petite poignée de basilic, poivre noir

✅ 30 g de pignons de pin ou d’amandes effilées, 60 g de feta ou de parmesan

Ingrédients pour des courgettes marinées ultra-légères (4 personnes)

On choisit des courgettes jeunes, bien fermes, au petit calibre : chair dense, peau fine, croquant garanti. Huile d’olive, jus d’agrumes et sel les assaisonnent sans les alourdir, tandis que menthe, basilic, fruits secs et fromage apportent parfum et relief.

Étapes express

La clé de ces courgettes marinées croquantes, c’est la maîtrise de l’eau. On taille très fin, on sale pour faire dégorger, puis on presse pour concentrer la saveur. La marinade aux agrumes est préparée à part et versée à la dernière minute, pour une chair juteuse mais jamais détrempée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, garder la peau, les râper gros ou en rubans fins à la mandoline, puis les mettre en passoire avec le sel. Technique : Mélanger, laisser dégorger 20 à 30 min, puis presser fermement entre les mains ou dans un torchon pour extraire l’excès d’eau. Cuisson : Transférer les courgettes égouttées dans un saladier, mélanger jus de citron, jus d’orange, huile, miel, ail et poivre pour obtenir la marinade. Finition : Verser la marinade au dernier moment, ajouter menthe et basilic ciselés, parsemer de fruits secs grillés et de feta ou parmesan, servir bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 20 min repos 🔍 Le secret de l’expert Le sel, dosé autour de 1,3 % du poids des courgettes, fait sortir l’eau par osmose et concentre les arômes. L’acidité des agrumes « cuit » très légèrement la surface, pendant que l’huile d’olive fixe herbes, ail et miel. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques zestes très fins de citron et d’orange dans la marinade, puis, au dressage, quelques mini dés de pêche ou de nectarine pour accentuer les notes fruitées sans ajouter d’eau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais les courgettes tremper des heures : elles se gorgent d’eau et ramollissent. Même effet si l’on taille trop épais ou si l’on presse à peine.

Service, conservation et variantes pour vos courgettes marinées

Servir les courgettes marinées bien froides, juste parsemées de fruits secs grillés et, éventuellement, de fromage, avec du pain croustillant. Les courgettes dégorgées se gardent 2 h au frais ; la marinade minute accepte aussi citron vert ou pamplemousse.