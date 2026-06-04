Courgettes : en France tout le monde jette cette partie, en Italie on s'en sert pour une sauce bluffante

En France, les graines de courgette finissent au compost, jugées inutiles et trop molles. Dans les cuisines italiennes, elles ouvrent pourtant la voie à un geste surprenant.

Sur une planche encore humide, une courgette vient d’être tranchée dans le sens de la longueur. Odeur verte, presque iodée. Dans la casserole voisine, de petites graines crépitent doucement : au lieu de finir à la poubelle, elles se préparent à parfumer le dîner.

En France, on retire machinalement les graines de courgette, jugées trop molles, trop aqueuses. En Italie, surtout dans le Sud, c’est l’inverse : quand on cuisine la courgette, la première chose que l’on met de côté, ce sont justement les graines.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 à 4 courgettes moyennes, pour récolter environ 50 g de graines de courgette

✅ 100 g de basilic frais

✅ 25 g de parmesan râpé

✅ 6 cl d’huile d’olive extra-vierge, 1 gousse d’ail, jus d’1/2 citron, sel, poivre

Pourquoi les graines de courgette sont précieuses en Italie

Dans la péninsule, chaque partie du légume a sa fonction. La chair ferme pour les sautés, la peau pour un pesto cru, et les graines de courgette pour remplacer les pignons de pin dans une recette anti-gaspi courgette, riche en oméga-3 et en goût.

La méthode italienne : pesto de graines de courgette

On évide les courgettes à la cuillère, on rince les graines, puis on les sèche soigneusement sur un torchon. Légèrement torréfiées, elles prennent un parfum de noisette ; mixées avec basilic frais, parmesan et huile d’olive extra-vierge, elles donnent un pesto dense, sans eau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes, prélever les graines à la cuillère et les rincer rapidement. Technique : Les étaler sur un torchon sec, les laisser sécher 15 minutes puis les torréfier à feu moyen jusqu’à légère coloration. Cuisson : Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition, y cuire les pâtes le temps indiqué, en gardant une louche d’eau de cuisson. Finition : Mixer basilic, graines, ail, parmesan et huile, détendre avec un peu d’eau de cuisson, rectifier l’assaisonnement et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50 € par personne 🔍 Le secret de l’expert Les graines de courgette apportent des graisses insaturées qui, une fois torréfiées puis mixées, se lient au basilic et à l’huile. On obtient une sauce onctueuse qui accroche aux pâtes, comme un pesto alla genovese, sans pignons. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques pistaches ou noisettes aux graines de courgette, plus un zeste de citron, pour un pesto encore plus parfumé et très frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas sécher les graines ou utiliser des courgettes géantes spongieuses : le pesto devient aqueux, fade et se sépare dans l’assiette.

Conserver, servir et réutiliser tout dans la courgette

Le pesto de graines de courgette se garde trois jours au réfrigérateur, couvert d’un film d’huile. On peut aussi le congeler en petites portions et l’utiliser sur des légumes rôtis ou des zucchine ripiene al pomodoro.