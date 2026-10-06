Crémeux sans viande : ce curry de pois chiches façon butter chicken, prêt en 35 min, ne faites pas cette erreur

En une trentaine de minutes, ce curry de pois chiches façon butter chicken transforme trois simples boîtes en plat ultra-crémeux. Quels gestes empruntés aux restos indiens lui donnent cette texture et ces parfums si addictifs ?

Crémeux et sans viande : ce curry de pois chiches façon butter chicken fait voyager vos papilles en Inde

Une vapeur chaude s’élève de la cocotte, parfumée de tomate douce, de crème et d’épices dorées dans le beurre. La sauce enveloppe chaque pois chiche, onctueuse, presque velours, prête à être ramassée avec un morceau de naan brûlant.

On pense au butter chicken du restaurant, mais ici aucun morceau de viande ; seulement des pois chiches fondants qui se mêlent à une sauce ultra-gourmande. À partir de simples boîtes du placard, on obtient en une trentaine de minutes un curry de pois chiches façon butter chicken qui fait voyager jusqu’en Inde. Reste à saisir les quelques gestes qui changent tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 boîtes de pois chiches de 400 g (700 à 750 g égouttés)

✅ 40 g de concentré de tomates + 100 à 150 ml d’eau

✅ 240 à 360 ml de crème liquide entière ou de lait de coco entier

✅ Oignon, ail, gingembre, épices (cumin, coriandre, garam masala, curcuma, piment, kasoori methi), coriandre fraîche

Pourquoi ce curry de pois chiches rappelle un vrai butter chicken (sans viande)

On retrouve tous les codes du butter chicken : base d’oignon revenu dans 20 g de beurre (ou 1 cuillère à soupe d’huile neutre), ail et gingembre frais, concentré de tomates, crème généreuse et mélange d’épices chaudes. Garam masala, cumin, coriandre moulue, curcuma, poivre, gingembre et ail en poudre construisent un profil aromatique profond mais rond.

La clé, ce sont les pois chiches : trois boîtes bien rincées, précuites dans l’eau pour les rendre fondants, puis mijotées dans la sauce. Une petite portion écrasée vient lier l’ensemble et donne cette texture nappante qui évoque immédiatement le butter chicken, sans aucun morceau de poulet.

Étapes pas à pas : la méthode inratable

Pour un curry de pois chiches façon butter chicken vraiment crémeux, on pense d’abord texture avant même les épices. D’abord assouplir les pois chiches, ensuite construire la base aromatique, enfin laisser le temps au mijotage doux de faire son œuvre. Le feu ne doit jamais être violent, surtout après l’ajout de la crème ou du lait de coco.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les pois chiches, les frémir 10 à 15 minutes dans l’eau, en écraser une petite louche pour épaissir naturellement la sauce. Technique : Faire suer l’oignon 5 à 7 minutes dans le beurre, ajouter ail et gingembre frais, puis toutes les épices et les toaster 30 à 60 secondes. Cuisson : Incorporer le concentré de tomates, cuire 1 à 2 minutes, ajouter pois chiches et 100 à 150 ml d’eau, mijoter une dizaine de minutes. Finition : Verser la crème ou le lait de coco, ajouter le kasoori methi froissé, rectifier sel et piment, terminer avec coriandre fraîche et, si envie, une noisette de beurre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La double cuisson hydrate les pois chiches et, en les écrasant partiellement, libère de l’amidon qui lie la sauce. Épices réveillées dans le gras, puis feu doux après la crème garantissent une texture lisse et brillante. ✨ Le twist gourmand : Mixer une petite poignée de noix de cajou ou d’amandes avec un peu de crème ou de lait de coco, puis ajouter ce mélange à la fin pour une sauce encore plus riche, façon restaurant indien. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir la sauce après l’ajout de la crème ou du lait de coco ; la matière grasse se sépare, la texture devient granuleuse, surtout si on a en plus sauté la précuisson des pois chiches.

Comment servir votre curry de pois chiches façon butter chicken

On sert ce curry bien chaud avec du riz basmati ; compter 60 à 70 g de riz cru par personne. Un naan moelleux, nature ou beurré, permet de ne rien laisser dans l’assiette. Une salade rapide de concombre, tomate et oignon rouge, ou du concombre au yaourt et citron vert, apporte la fraîcheur qui réveille les épices.

La version végétale est simple : lait de coco entier, pas de beurre ni de yaourt, huile neutre à la place. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur dans une boîte hermétique et gagnent même en saveur ; on réchauffe doucement avec un trait d’eau ou de crème pour retrouver une sauce souple.