Crêpes salées : cette pâte verte au mixeur en 30 s rend accro, si la tienne vire au kaki ne fais plus cette erreur
Ta pâte à crêpes verte aux épinards finit trop souvent terne et sèche alors que tu veux des crêpes salées souples, bien colorées ? En 30 secondes au mixeur, une méthode de chef change le résultat sans rien compliquer.
À la première louche, la couleur surprend : un vert tendre qui réveille la table. Les crêpes arrivent fines, souples, avec un parfum discret d’épinards et de beurre chaud qui donne envie de resservir.
On a tous connu la version moins glamour ; pâte terne, crêpes cassantes, vert qui vire au kaki. Bonne nouvelle ; avec une base de pâte à crêpes verte aux épinards et 30 secondes de mixeur, tout change.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 100 g d’épinards frais + eau pour le blanchiment
- ✅ 250 g de farine de blé (T45 ou T55)
- ✅ 3 œufs + 25 cl de lait
- ✅ 1 pincée de sel + un peu de beurre ou d’huile pour la cuisson
Le secret de cette pâte à crêpes verte (et pourquoi la tienne finit kaki)
Ce vert éclatant ne vient pas d’un colorant, mais de la chlorophylle des épinards bien traités. Mixés crus, ils s’oxydent, relâchent de l’eau, et la pâte se délave en cuisant jusqu’à devenir grisâtre et moins appétissante.
La règle de chef est limpide ; on cuit les feuilles très vite, puis on les glace. Trente secondes dans l’eau bouillante salée, bain très froid, pression énergique, et la couleur reste piégée dans une pâte bien verte.
Pas-à-pas : 4 gestes pour des crêpes salées vertes et fondantes
Ensuite, tout se joue en quatre gestes. Préparer le vert, le mixer avec le lait, obtenir une pâte qui nappe la louche, puis cuire sur feu moyen-vif. Pas besoin d’équipement compliqué ; un blender et un mixeur plongeant suffisent.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Blanchir les épinards 30 s dans l’eau bouillante salée, rafraîchir dans l’eau glacée, bien presser.
- Technique : Mixer épinards et lait 30 s au blender jusqu’à une crème verte fluide, parfaitement lisse.
- Cuisson : Incorporer farine, œufs et sel, ajuster le lait ; la pâte doit napper la louche, puis reposer 15 à 20 minutes.
- Finition : Cuire chaque crêpe 45 à 60 s puis 20 à 30 s, feu moyen-vif, sans trop colorer.
Les astuces de chef pour préparer, conserver et réchauffer tes crêpes vertes
Ces crêpes vertes aiment les garnitures contrastées. Fromage fouetté et truite avec un filet de citron, jambon et emmental avec un œuf coulant, ou légumes rôtis et ricotta ; la base reste douce, souple, et supporte facilement les pliages.
On peut préparer la pâte à l’avance ; elle se garde 24 h au réfrigérateur dans une boîte fermée. Les crêpes cuites, bien filmées, tiennent 2 à 3 jours, voire au congélateur avec du papier cuisson entre chaque couche.
Au moment de servir, un simple passage à la poêle douce ou au micro-ondes sous cloche les rend de nouveau moelleuses et souples.
En bref
- 🥞 Pâte à crêpes verte aux épinards, quelques ingrédients du placard et moins de 40 minutes suffisent pour des crêpes salées fines et parfumées.
- 🍃 Une préparation en quatre gestes clés transforme la pâte à crêpes verte aux épinards en base ultra-souple, prête à accueillir toutes sortes de garnitures.
- 🔥 Entre technique de chef, temps de repos bien pensé et cuisson maîtrisée, chaque détail compte pour garder ces crêpes vertes souples, brillantes et irrésistibles.
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