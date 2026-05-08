En 10 min, cette entrée froide sans cuisson fait oublier les verrines à tous vos invités cet été

En dix minutes à peine, cette entrée au concombre farci au thon a remplacé toutes mes verrines sur la table familiale. Croquant glacé, farce citronnée et effet waouh garanti, mais un détail fait vraiment la différence.

Sur la table, on voit d’abord ce vert glacé, bien net, qui perle de fraîcheur. Quand on croque, le concombre claque sous la dent et laisse passer une farce ultra onctueuse, citronnée, légèrement poivrée. L’odeur rappelle un bistrot de bord de mer, en plein été.

On avait prévu des verrines, encore, puis cette entrée a pris toute la lumière en seulement dix minutes de préparation. Pas de cuisson, très peu de vaisselle, et pourtant les assiettes sont reparties nettes. Prêt à adopter, vous aussi, ce concombre farci au thon qui fait tout oublier ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 concombres fermes (environ 600 g)

fermes (environ 600 g) ✅ 200 g de thon au naturel , très bien égoutté

, très bien égoutté ✅ 150 g de fromage frais nature (type Saint Môret ou Philadelphia)

nature (type Saint Môret ou Philadelphia) ✅ 1 citron, 2 c. à s. de ciboulette, 1/2 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de poivre noir

Les 3 ingrédients qui changent tout : concombre, thon, fromage frais

La force de cette entrée fraîche concombre thon tient à trois éléments. Le concombre bien ferme sert de coque glacée, croquante et juteuse. Le thon au naturel apporte le relief salin. Le fromage frais les relie en une crème douce et citronnée qui se tient, sans couler, même quand on mange avec les doigts.

Farce thon–fromage frais : la méthode inratable en 1 bol

Pour un concombre farci thon fromage frais réussi, tout se joue à l’égouttage. On presse le thon dans du papier absorbant, on l’écrase dans un bol, puis on ajoute fromage frais, jus de citron, ciboulette, sel et un poivre bien présent.

La texture doit rester crémeuse mais dense, jamais liquide. On goûte, on ajuste le citron et l’assaisonnement, et c’est tout. En dix minutes, on tient une farce pour entrée minute sans cuisson concombre thon, prête à être glissée dans les tronçons croquants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, couper les concombres en tronçons, puis évider en gardant 1 cm de fond. Technique : Tamponner l’intérieur, saler très légèrement, puis mélanger dans un bol thon, fromage frais, citron, ciboulette, sel, poivre. Cuisson : Pas de cuisson : remplir les tronçons, tasser un peu, puis placer au frais au moins 30 minutes. Finition : Lisser le dessus, ajouter zeste de citron, ciboulette, voire piment doux, et servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min (+ 30 min au frais) 🔍 Le secret de l’expert En mélangeant thon bien égoutté, fromage frais et citron, on crée une émulsion stable : le citron resserre les protéines, le fromage fixe l’eau. Résultat, une farce lisse qui ne tranche pas et nappe le palais sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Pour une version bistrot, ajouter câpres ou cornichons hachés ; pour une fraîcheur plus verte, quelques feuilles de menthe ou d’aneth finement ciselées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garnir des concombres encore gorgés d’eau avec un thon à peine égoutté ; on obtient une farce aqueuse, qui fuit et perd tout son assaisonnement.

Variantes express : version apéro, version entrée, version buffet froid

En apéritif, on coupe les tronçons plus courts, façon bouchées apéritives concombre thon à saisir du bout des doigts. En entrée, on sert deux ou trois pièces sur un lit de jeunes pousses. Sur un buffet froid, on aligne les concombres farcis au thon sur un grand plat, prêts à être croqués.