Endives au jambon : arrêtez de faire ce geste avant le four, il transforme votre béchamel en soupe

À chaque gratin d’endives au jambon, la même scène : croûte dorée en surface, béchamel liquide en dessous. Et si tout se jouait avant d’enfourner ?

Odeur de gratin qui emplit la cuisine, croûte dorée qui crépite au sortir du four. Les endives au jambon ont tout du plat d’automne réconfortant, généreux et familial.

Pourtant, au moment de servir, la cuillère traverse une couche gratinée… puis tombe dans un fond de plat noyé, où la sauce ressemble à une soupe pâle. On incrimine la béchamel, alors que le vrai coupable est ailleurs. Ce qui se passe dans le four mérite qu’on s’y attarde.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 petites endives (env. 800 g) bien fermes

✅ 8 tranches de jambon blanc

✅ Béchamel : 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 cl de lait

✅ 150 g de gruyère ou emmental râpé + beurre, eau, sel, sucre pour le braisage

Endives au jambon : l’erreur qui transforme la béchamel en soupe

L’endive, c’est plus de 90 % d’eau. Si on les roule crues dans le jambon avant d’enfourner, cette eau s’échappe lentement au four, glisse sous la béchamel et la dilue par le dessous. Huit endives d’environ 100 g chacune libèrent près de 720 g d’eau, soit davantage que le lait de la sauce.

Aucune béchamel, même très épaisse, n’est conçue pour absorber un tel déluge. Résultat : croûte gratinée en surface, jambon qui flotte en dessous. Pour limiter les dégâts, on évite déjà de tremper les endives ; un simple rinçage sous un filet d’eau puis un bon séchage suffisent, avant de retirer le cône amer au pied.

Le double geste braiser + presser qui change tout

La parade se joue en deux temps. D’abord, un braisage doux : endives entières dans un faitout avec une noix de beurre, un fond d’eau ou de bouillon, sel et une cuillère à café de sucre. On couvre et on laisse cuire 20 à 25 minutes à feu doux, en les retournant à mi-cuisson, puis on découvre pour laisser le jus s’évaporer.

Ensuite vient le pressage, souvent oublié. Les endives cuites passent dans une passoire ; on les presse délicatement avec le dos d’une cuillère ou dans un torchon propre, puis on les laisse égoutter longuement. Une endive prête à être roulée ne doit plus goutter quand on la serre entre les doigts. À ce stade seulement, on l’enveloppe de jambon.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement les endives, les sécher, ôter le cône amer au pied. Technique : Les braiser 20 à 25 min avec beurre, eau, sel, sucre, puis bien les presser. Cuisson : Préparer la béchamel, rouler chaque endive égouttée dans le jambon et les disposer dans le plat. Finition : Napper de béchamel, couvrir de fromage râpé, gratiner 25 min à 180–200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert La précuisson douce fait sortir l’eau des endives, le pressage finit le travail. La sauce reste nappante, le gratin se tient, sans couche liquide au fond du plat. ✨ Le twist gourmand : Finir le braisage à découvert jusqu’à évaporation complète du jus ; les sucs caramélisent les endives et donnent un goût confit à la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des endives crues ou mal égouttées roulées dans le jambon, et ajouter leur jus de cuisson dans le plat.

Endives au jambon : organisation, service et variantes

Pour alléger la soirée, on peut braiser et presser les endives la veille, puis les garder au frais dans une boîte hermétique. Le jour J, il ne reste qu’à rouler, napper, gratiner pendant le temps des devoirs.

Les petites endives rendent moins d’eau et se tiennent mieux. La version surgelée gagne aussi du temps : elles sont déjà cuites, on les presse simplement avant montage. Côté sauce, crème, fromage blanc ou lait végétal fonctionnent, mais la règle reste la même ; sans endives bien sèches, le fond du plat redeviendra soupe. Une salade verte ou une purée de pommes de terre complètent ce classique de table familiale à petit prix.