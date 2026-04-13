Épluchures de carottes : cette astuce de chef va vous faire regretter de les avoir jetées pendant des années

Longtemps envoyées à la poubelle, mes épluchures de carottes ont retenu l’attention d’un chef au détour d’un service en cuisine. Son geste simple a tout changé, jusque dans le goût de mes plats.

On jetait nos épluchures de carottes : un chef a montré ce qu’il en faisait, on a changé d’avis

L’odeur sucrée des carottes qui rôtissent, le léger grincement de l’économe sur la peau orange… Et, comme d’habitude, la pile d’épluchures qui glisse vers la poubelle. Geste rapide, rassurant, presque automatique. Pourtant, dans ces rubans fins, il y a du goût, de la couleur et une vraie matière à cuisiner, bien plus qu’on ne l’imagine.

Un jour, un chef a simplement intercepté la main avant que les épluchures de carottes disparaissent. Il les a lavées, assaisonnées, passées au four, puis transformées en chips ultra croustillantes et en bouillon digne d’une cuisine professionnelle. À partir de là, impossible de regarder ces pelures de la même façon ; tout commence par la façon dont on les prépare.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 80 g d’épluchures de carottes bio bien lavées pour les chips

✅ 10 g d’huile d’olive, 2 g de sel, 2 g de paprika fumé, 1 g de poudre d’ail

✅ 150 g d’épluchures de carottes supplémentaires pour le bouillon

✅ 1 oignon, 1 petit poireau, 1 bouquet garni, 1,5 L d’eau froide, poivre

Pourquoi les chefs gardent (presque) toujours les épluchures de carottes

Sous la fine peau se concentrent fibres, antioxydants et bêta-carotène ; jeter systématiquement les épluchures de carottes, c’est aussi alléger la saveur. Quand les légumes sont bio ou simplement bien brossés sous l’eau, on peut même garder la peau entière en cuisine anti-gaspi. On ressort l’économe seulement si les carottes sont très vieilles, à la peau épaisse ou amère, non bio, ou destinées aux enfants, femmes enceintes et personnes fragiles ; dans ces cas, les pelures deviennent la base de recettes malignes plutôt qu’un déchet.

Recette n°1 : des chips d’épluchures de carottes plus croustillantes que des chips du commerce

La clé des bonnes chips d’épluchures de carottes, c’est la gestion de l’humidité. Les pelures doivent être parfaitement lavées puis bien séchées dans un torchon avant d’être enrobées d’huile, de sel, de paprika fumé et d’ail. Étaler ensuite en une seule couche sur une plaque ; si les rubans se chevauchent, ils cuisent dans leur vapeur et restent mous. Au four à 180 °C, 12 à 20 minutes, on surveille la couleur : bords recourbés, orange brun doré. On laisse refroidir sur la plaque ; en perdant sa dernière vapeur, la carotte devient vraiment cassante et addictive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Brosser les carottes, éplucher si nécessaire, laver et sécher soigneusement les pelures ; séparer celles des chips et du bouillon. Technique : Assaisonner les épluchures destinées aux chips avec huile et épices, puis les étaler en une seule couche sur une plaque. Cuisson : Cuire les chips à 180 °C, 12 à 20 minutes ; torréfier les autres pelures à 140 °C avant le bouillon. Finition : Laisser sécher les chips sur la plaque ; pour le bouillon, laisser frémir 30 à 45 minutes, filtrer et assaisonner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert En séchant bien les pelures puis en les cuisant à four vif, l’eau s’évapore rapidement et laisse une structure fine et croustillante, renforcée par l’huile et les épices. Pour le bouillon, un départ à l’eau froide et une torréfaction préalable des épluchures déclenchent la réaction de Maillard, ce qui concentre les arômes comme dans un fond de restaurant. ✨ Le twist gourmand : Pour les chips d’épluchures de carottes, changer le profil d’épices : curry et graines de coriandre, zaatar, ou une pointe de parmesan râpé à la sortie du four ; dans le bouillon, ajouter les queues d’herbes fraîches ou un morceau de gingembre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les pelures humides sur la plaque, ou faire bouillir le bouillon trop fort ; on obtient des chips molles, un jus trouble et parfois amer.

Recette n°2 : le bouillon d’épluchures de carottes qui a le goût d’un fond de restaurant

Pour ce bouillon tout en douceur, on torréfie d’abord les épluchures de carottes à 140 °C jusqu’à légère coloration. Elles partent ensuite à froid dans une casserole avec oignon, poireau, ail, bouquet garni, eau, quelques grains de poivre. L’eau chauffe lentement, les parfums migrent sans violence ; on maintient un simple frémissement pendant 30 à 45 minutes, puis on filtre et on sale. Ce bouillon maison sert à mouiller un risotto, cuire des lentilles ou booster une simple soupe de légumes ; il suffit d’un bocal au frais, ou du congélateur, pour ne plus jamais jeter une seule pelure de carotte.

Sources Marie France

«Ces epluchures de carottes que vous jetez encore a la poubelle ce que les chefs en font va vous surprendre»