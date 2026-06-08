Oubliez la crème brûlée classique : ce dessert glacé sans sorbetière et 3 min de gril vont vous rendre accro
À mi-chemin entre crème brûlée et parfait glacé, ce dessert chaud-froid promet croûte craquante et cœur gelé sans sorbetière à la maison. En quelques minutes sous un gril brûlant, la crème brûlée glacée change vos fins de repas d’été.
Oubliez la recette traditionnelle : le secret de la crème brûlée glacée qui bouscule les codes de la gourmandise
Une fine cuillère traverse une croûte ambrée, craque net, puis tombe sur un cœur glacé, ultra vanillé. Odeur de sucre chaud, vapeur fugace, contraste brutal entre le dessus tiède et la glace encore dure.
On parle ici de crème brûlée glacée ; un dessert de restaurant que l’on prépare pourtant à la maison, sans sorbetière. Le seul vrai défi ? Obtenir une croûte caramélisée parfaite sans laisser la glace s’effondrer. Et si le secret tenait en trois minutes de gril bien maîtrisées ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 l de glace à la vanille
- ✅ 100 g de beurre doux + 100 g de sucre
- ✅ 2 œufs, 100 g de poudre d’amande, 10 g de farine
- ✅ 60 g de cassonade, fruits rouges, amandes effilées
Pourquoi la crème brûlée glacée change tout (et cartonne l’été)
Au lieu d’une crème cuite au bain-marie, on part d’une base de glace vanille très riche, tassée en ramequins. Résultat ; une texture plus dense, presque comme un parfait glacé, qui supporte mieux le passage éclair sous un gril brûlant.
Ce choc thermique est la clé : le sucre en surface caramélise en quelques minutes, la fine couche de crème d’amande se réchauffe à peine, tandis que le centre reste gelé grâce au froid accumulé par la céramique des ramequins.
Recette pas à pas : la crème brûlée glacée sans sorbetière
Pour réussir, on suit quatre gestes simples : tasser la glace, monter une crème d’amande souple, bloquer le tout au froid, puis brûler une fine couche de sucre sous gril très chaud, en surveillant chaque seconde.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir la glace 5 min, remplir chaque ramequin aux trois quarts, bien tasser avec le dos d’une cuillère puis remettre aussitôt les ramequins au congélateur.
- Technique : Fouetter beurre mou et sucre, ajouter les œufs un à un, puis poudre d’amande, farine et rhum pour obtenir une crème épaisse mais souple.
- Cuisson : Répartir la crème d’amande sur les ramequins bien froids en fine couche régulière, lisser, placer sur une plaque froide et laisser prendre au congélateur au moins 30 minutes.
- Finition : Passer le four en mode gril à 230‑250°C, saupoudrer chaque ramequin de cassonade, griller 2 à 3 min en haut du four jusqu’à caramélisation, laisser figer 1 min et servir aussitôt.
Conservation, dressage et variantes express
On prépare les ramequins plusieurs heures à l’avance au congélateur ; sucre et flamme arrivent juste avant service, avec fruits rouges ou un trait d’amaretto.
En bref
- 🍮 Crème brûlée glacée maison, sans sorbetière, pensée comme un dessert de restaurant estival avec contraste chaud-froid au moment du service.
- 🔥 La méthode repose sur une base de glace tassée, une crème d’amande et un passage ultra court sous un gril très puissant.
- ❄️ Astuces de chef, twist aux fruits rouges et geste interdit promettent une crème brûlée glacée spectaculaire à condition de respecter un secret de timing.
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