Oubliez la crème brûlée classique : ce dessert glacé sans sorbetière et 3 min de gril vont vous rendre accro

À mi-chemin entre crème brûlée et parfait glacé, ce dessert chaud-froid promet croûte craquante et cœur gelé sans sorbetière à la maison. En quelques minutes sous un gril brûlant, la crème brûlée glacée change vos fins de repas d’été.

Oubliez la recette traditionnelle : le secret de la crème brûlée glacée qui bouscule les codes de la gourmandise

Une fine cuillère traverse une croûte ambrée, craque net, puis tombe sur un cœur glacé, ultra vanillé. Odeur de sucre chaud, vapeur fugace, contraste brutal entre le dessus tiède et la glace encore dure.

On parle ici de crème brûlée glacée ; un dessert de restaurant que l’on prépare pourtant à la maison, sans sorbetière. Le seul vrai défi ? Obtenir une croûte caramélisée parfaite sans laisser la glace s’effondrer. Et si le secret tenait en trois minutes de gril bien maîtrisées ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 l de glace à la vanille

✅ 100 g de beurre doux + 100 g de sucre

✅ 2 œufs, 100 g de poudre d’amande, 10 g de farine

✅ 60 g de cassonade, fruits rouges, amandes effilées

Pourquoi la crème brûlée glacée change tout (et cartonne l’été)

Au lieu d’une crème cuite au bain-marie, on part d’une base de glace vanille très riche, tassée en ramequins. Résultat ; une texture plus dense, presque comme un parfait glacé, qui supporte mieux le passage éclair sous un gril brûlant.

Ce choc thermique est la clé : le sucre en surface caramélise en quelques minutes, la fine couche de crème d’amande se réchauffe à peine, tandis que le centre reste gelé grâce au froid accumulé par la céramique des ramequins.

Recette pas à pas : la crème brûlée glacée sans sorbetière

Pour réussir, on suit quatre gestes simples : tasser la glace, monter une crème d’amande souple, bloquer le tout au froid, puis brûler une fine couche de sucre sous gril très chaud, en surveillant chaque seconde.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir la glace 5 min, remplir chaque ramequin aux trois quarts, bien tasser avec le dos d’une cuillère puis remettre aussitôt les ramequins au congélateur. Technique : Fouetter beurre mou et sucre, ajouter les œufs un à un, puis poudre d’amande, farine et rhum pour obtenir une crème épaisse mais souple. Cuisson : Répartir la crème d’amande sur les ramequins bien froids en fine couche régulière, lisser, placer sur une plaque froide et laisser prendre au congélateur au moins 30 minutes. Finition : Passer le four en mode gril à 230‑250°C, saupoudrer chaque ramequin de cassonade, griller 2 à 3 min en haut du four jusqu’à caramélisation, laisser figer 1 min et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min + 2–3 min de gril 🔍 Le secret de l’expert On travaille avec des ramequins et une glace ultra froids, puis un gril très chaud ; la chaleur reste en surface. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de fruits rouges écrasés sous la crème d’amande et quelques amandes effilées torréfiées après caramélisation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre des ramequins à peine froids ou laisser trop longtemps sous le gril ; la glace fond avant de servir.

Conservation, dressage et variantes express

On prépare les ramequins plusieurs heures à l’avance au congélateur ; sucre et flamme arrivent juste avant service, avec fruits rouges ou un trait d’amaretto.