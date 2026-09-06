Filet mignon en croûte : ces 3 gestes à ne plus jamais zapper pour une pâte croustillante et une viande fondante

Entre pâte feuilletée détrempée et porc trop cuit, le risque est réel avec le filet mignon en croûte. Cette version simplifiée mise sur trois gestes précis pour garder le croustillant et le fondant intacts.

La pâte feuilletée craque sous le couteau, laissant échapper un fumet de beurre, de porc rôti et de champignons. À l’intérieur, le filet reste tendre, légèrement rosé, entouré d’une garniture moelleuse qui retient les sucs.

On craint pourtant souvent la pâte détrempée ou la viande sèche. Ce filet mignon en croûte mise au contraire sur une méthode simple, quelques ingrédients bien choisis et une cuisson précise. Reste à voir comment obtenir ce croustillant doré sans perdre le fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 filet mignon de porc (600 à 700 g)

✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (250 à 300 g)

✅ 250 g de champignons de Paris, 2 échalotes, 2 c. à soupe de moutarde

✅ 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile, 1 jaune d’œuf, sel, poivre

Le secret d’un filet mignon en croûte réussi : pâte croustillante, viande fondante

Tout part d’un bon filet de porc, d’une pâte feuilletée pur beurre et d’une duxelles de champignons bien sèche qui protège la pâte et enveloppe la viande.

Filet mignon en croûte : la méthode facile

On assaisonne, on saisit rapidement le filet dans un mélange huile-beurre, puis on le laisse tiédir. Pendant ce temps, on prépare la duxelles et on monte le rôti bien serré dans la pâte, jointure en dessous.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Assaisonner le filet, le saisir 2 à 3 minutes par face dans huile et beurre très chauds, puis le laisser tiédir sur une assiette ou roulé dans du film. Technique : Dans la même poêle, cuire échalotes et champignons hachés jusqu’à évaporation complète de l’eau, assaisonner, ajouter le persil puis laisser refroidir ; étaler la pâte et badigeonner de moutarde. Cuisson : Au centre, répartir la duxelles, poser le filet bien froid, l’enrouler éventuellement de jambon cru, refermer la pâte en serrant, souder les bords avec un peu d’eau et placer la jointure dessous. Finition : Enfourner 25 à 30 minutes à 200 °C jusqu’à ce que la pâte soit dorée ; couvrir de papier aluminium si besoin. Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four, puis trancher et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 4–5 € / personne 🔍 Le secret de l’expert Saisie courte pour la réaction de Maillard, duxelles très sèche comme éponge, repos hors du four ; ces trois gestes garantissent viande juteuse et pâte croquante. ✨ Le twist gourmand : Enrouler le filet froid dans du jambon cru et ajouter une fine couche de comté râpé sur les champignons avant de refermer la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfermer le filet encore chaud ou utiliser une duxelles humide ramollit la croûte et conduit à surcuire la viande ; le contraste fondant–croustillant disparaît.

Accompagnements et variantes autour du filet mignon en croûte

Une fois le rôti sorti du four, on le laisse reposer, puis on le tranche en belles portions. Côté table, salade verte, haricots verts, légumes rôtis ou purée maison fonctionnent bien ; on peut aussi remplacer les champignons par des épinards bien essorés avec un peu de fromage frais.