Fini les salades qui ne calent pas : cette salade fraîche sans cuisson aux pois chiches vous cale jusqu'au soir

En plein été, cette salade pois chiches concombre tomates promet un vrai repas frais sans allumer le four. En quelques minutes, un grand saladier suffit à caler toute la table.

En été, on rêve de frais qui croque sous la dent, sans finir affamé une heure plus tard. Trop souvent, la salade verte s’aplatit, trois tomates qui se battent en duel et une vinaigrette un peu molle.

On veut du juteux, du parfum, et surtout une assiette qui tienne au corps sans chauffer la cuisine. D’ailleurs, un simple grand saladier posé au milieu peut suffire… si l’on ose le bon mélange.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 480 g de pois chiches cuits et égouttés

✅ 1 grand concombre ferme (≈ 350 g)

✅ 500 g de tomates bien mûres

✅ Citron, huile d’olive, vinaigre, moutarde, cumin, paprika, herbes, olives, sel, poivre

Pourquoi cette salade change tout (et cale vraiment)

Le secret, ce sont les pois chiches : protéines, fibres et bonne mâche qui donnent une vraie sensation de repas. Avec une portion généreuse par personne, on s’éloigne définitivement de la petite salade « vite oubliée ».

Le trio forme une salade pois chiches concombre tomates contrastée : croquant bien frais, jus sucré-acidulé, grain tendre qui accroche juste ce qu’il faut. Pourtant, tout se prépare à froid, en moins de 30 minutes, sans plaque allumée.

Pas-à-pas : la méthode minute pour une salade ultra-goûteuse

On rince et on égoutte soigneusement les pois chiches, pendant qu’on détaille concombre et tomates en gros morceaux, en gardant leur jus dans le saladier. Oignon rouge très fin, persil et menthe ciselés arrivent ensuite pour le croquant et le parfum.

Dans un bol, on monte une vinaigrette citronnée avec moutarde, jus de citron, vinaigre, épices, sel, poivre, puis l’huile versée en filet. On enrobe bien, on ajoute les olives, et on laisse reposer au frais pour que tout s’imprègne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les pois chiches, couper légumes et oignon, ciseler les herbes. Technique : Émulsionner moutarde, jus de citron, vinaigre, épices, sel, poivre avec l’huile d’olive. Cuisson : Aucune cuisson : laisser mariner la salade 10 à 20 minutes au frais. Finition : Ajouter olives et zeste de citron, rectifier l’assaisonnement, servir bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Pois chiches riches en protéines et fibres, qui s’imprègnent de sauce citronnée : acidité, gras et épices maximisent la satiété. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de citron confit haché dans la salade donne un parfum intense et une vraie signature « maison ». ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser d’eau : pois chiches et tomates doivent être bien égouttés, sinon la vinaigrette se dilue et la salade s’affaisse.

Questions pratiques pour apprivoiser cette salade complète sans cuisson

Cette salade se garde 24 heures au réfrigérateur, bien filmée ; les saveurs continuent de se fondre, même si le concombre perd un peu de croquant. Pour la préparer la veille, on peut réserver légumes et sauce séparément, puis tout assembler juste avant de servir. À table, elle se suffit souvent à elle‑même, mais un bon pain de campagne, quelques crudités ou des dés de feta, de thon ou de tofu fumé la transforment en banquet sans cuisson.