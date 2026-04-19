Fraises : ce dessert 2 ingrédients seulement sans cuisson, prêt en 5 minutes, fond en bouche si vous évitez ce geste fatal

Envie d’un dessert fraises 2 ingrédients sans cuisson qui ressemble à une verrine de restaurant mais se prépare en 5 minutes à peine ? Entre ratio secret et repos au froid, cette crème joue la carte du fondant sans sucre ajouté.

Fraises : ce dessert 2 ingrédients sans cuisson fond en bouche et se prépare en quelques minutes

Une odeur de fraises bien mûres, un rose tendre qui nappe la cuillère, une texture qui glisse sur la langue sans lourdeur. On parle d’un dessert minute, sans four, qui a tout d’un entremets de restaurant alors qu’il se prépare en temps de laver la barquette de fruits.

La promesse est simple : un dessert fraises 2 ingrédients sans cuisson, sans sucre ajouté, qui ne vire ni à la soupe ni au bloc compact. Tout se joue dans le choix du fruit, dans un ingrédient lacté très onctueux et dans un ratio précis. Reste à voir comment les assembler en quelques minutes pour obtenir cette crème qui fond en bouche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de fraises fraîches bien mûres

✅ 200 g de mascarpone

✅ 1 à 2 c. à café de jus de citron (facultatif, selon le goût des fruits)

✅ Quelques fraises fraîches en plus pour le dressage (facultatif)

Les 2 ingrédients qui font toute la différence

Pour que ce dessert rapide fraises sans sucre ajouté fonctionne, on commence par des fraises parfumées. Gariguette ou autre variété française, peu importe, tant qu’elles sont rouges à cœur, fermes mais juteuses, et qu’elles embaument dès l’ouverture de la barquette. Si elles semblent très aqueuses ou peu odorantes, la crème sera fade ; on préfère alors réduire légèrement la quantité de fruits ou corriger ensuite avec une pointe de citron.

En face, le mascarpone apporte la matière. Riche en gras, il enveloppe l’eau du fruit et donne cette texture veloutée typique des meilleurs desserts fraises mascarpone sans cuisson. Le bon repère : un ratio de 2 parts de fraises pour 1 part de mascarpone, soit 400 g de fruits pour 200 g de fromage. On obtient ainsi une crème qui se tient, lisse, mais encore souple sous la cuillère.

Recette express : la crème fraises mascarpone sans cuisson (2 ingrédients)

On est sur une vraie crème fraises mascarpone 2 ingrédients : cinq minutes de préparation active, le reste se passe au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement les fraises, les sécher soigneusement dans un linge, retirer les pédoncules puis peser 400 g de fruits prêts à l’emploi. Technique : Mettre les fraises et 200 g de mascarpone dans un bol ou un blender. Mixer par impulsions courtes jusqu’à une crème rose homogène, type yaourt épais ; ajuster avec quelques gouttes de citron si les fruits manquent de peps. Cuisson : Aucune cuisson ici ; on corrige seulement la texture. Trop fluide ? Ajouter 1 c. à soupe de mascarpone et mixer très vite. Trop dense ? Ajouter deux ou trois fraises en plus ou un peu de purée de fraises. Finition : Verser dans des verrines ou des pots hermétiques, couvrir et laisser reposer au réfrigérateur au moins 2 h pour que la crème se raffermisse et gagne en fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 5 min + 2 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Le gras du mascarpone enrobe l’eau et les fibres des fraises ; on obtient une émulsion naturelle qui reste stable après mixage. Le repos au froid raffermit légèrement la phase grasse, répartit l’humidité et donne ce fondant net, sans ajout de sucre ni de gélatine. ✨ Le twist gourmand : Dresser la crème sur un lit très fin de biscuits sablés émiettés ou l’accompagner de dés de fraises fraîches et d’un zeste de citron ; en un geste, le dessert passe du simple “yaourt maison” au vrai dessert de table. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laver les fraises en les laissant tremper ou utiliser des fraises surgelées non égouttées ; l’excès d’eau dilue la crème et casse la texture. Si les fraises ne sentent rien, la crème ne goûtera rien.

Personnaliser sans tout compliquer : 1 geste en plus, 1 version différente

Pour une version plus légère, on augmente simplement la part de fruits et on réduit un peu le mascarpone, voire on remplace une cuillère par du yaourt grec ; la crème devient plus fraîche, presque comme un yaourt à la fraise maison. D’ailleurs, servie en petits pots fermés, cette base remplace avantageusement les desserts industriels de la semaine.

Pour un effet dessert de restaurant, on dresse en verrines sur un lit de biscuits sablés écrasés, on ajoute quelques lamelles de fraises fraîches et quelques feuilles de basilic ou de menthe. La crème se garde 24 à 48 h au réfrigérateur dans des pots bien fermés ; on la remue rapidement si un peu de jus remonte en surface. Hors saison, on peut utiliser des fraises surgelées parfaitement décongelées et égouttées, en acceptant une texture légèrement plus fluide.