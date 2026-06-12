Gratin dauphinois de courgettes : la version légère et estivale, à condition d’éviter cette erreur qui le ruine

Cet été, le gratin dauphinois de courgettes s’invite au menu avec une texture fondante mais légère, parfaite avec grillades ou salade. Un simple geste avant cuisson suffit à éviter l’eau au fond du plat et à garder une croûte dorée irrésistible.

Quand la chaleur monte, on a pourtant envie de ce parfum de gratin qui s’échappe du four, avec l’ail qui chante et la croûte qui frémit. Dans ce plat, la courgette remplace une partie des pommes de terre et allège tout, sans rien retirer au moelleux.

Les tranches ultra fines de légumes se rangent en éventail, la crème légère s’infiltre partout, et l’on obtient un gratin dauphinois de courgettes qui glisse, nappe, mais ne plombe pas. La clé se joue avant même le four, dans la gestion de l’eau et des couches.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes (800 g) et pommes de terre à chair ferme (450 g)

✅ Crème légère 15 % (20 cl) et lait demi-écrémé (25 cl)

✅ Ail (2 gousses), beurre (25 g), sel fin, poivre noir, noix de muscade

✅ Comté ou emmental râpé (60 à 80 g, en option gourmande)

Le gratin dauphinois de courgettes, la version d’été plus légère

On part sur un ratio généreux : environ deux fois plus de courgettes que de pommes de terre. Résultat, la bouchée reste fondante, avec une note végétale très douce. La crème légère et le lait apportent l’onctuosité, pendant qu’un voile de fromage éventuellement posé au-dessus assure le gratiné.

La méthode pour un gratin dauphinois de courgettes fondant qui ne rend pas d’eau

Le principe est simple : des rondelles régulières d’environ 2 mm, obtenues de préférence à la mandoline, et des courgettes bien égouttées. On les sale légèrement, on les laisse dégorger, puis on les éponge. Le montage ensuite reste précis, en couches fines serrées, pour que la crème nappe chaque interstice et que le gratin dauphinois de courgettes reste crémeux, jamais aqueux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Laver les courgettes, les couper en fines rondelles, les saler, laisser dégorger 15 minutes puis éponger. Technique : Éplucher les pommes de terre et les trancher à la même épaisseur. Frotter le plat avec une gousse d’ail, puis le beurrer. Cuisson : Mélanger crème, lait, ail haché, sel, poivre et muscade. Alterner dans le plat une couche de pommes de terre puis une couche de courgettes. Finition : Verser l’appareil en soulevant légèrement les tranches. Couvrir de papier aluminium, cuire 30 à 35 minutes, découvrir, ajouter le fromage et gratiner 15 à 20 minutes. Laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories / part ≈ 240 kcal 🔍 Le secret de l’expert Secret numéro un : courgettes bien dégorgées, appareil crème-lait limité et tranches fines, toutes de même épaisseur, pour une cuisson homogène. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un filet de comté ou emmental râpé mélangé à un peu de zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les rondelles épaisses, les courgettes non dégorgées et les excès de crème ; ce trio garantit un gratin détrempé.

Servir, conserver et twister ce gratin dauphinois de courgettes d’été

Sur la table, on le sert avec des grillades, un poisson au four ou une grande salade verte bien croquante.

Le gratin tient deux jours au réfrigérateur ; on le réchauffe au four ou on le poêle en cubes pour une surface croustillante.