Gratin de pêches : cette cuillère ajoutée au dernier moment change tout (et vous évite de tout gâcher au four)

Dans ce gratin de pêches à la fleur d’oranger, le parfum compte plus que le sucre. Un geste de fin de préparation et un long repos au froid font toute la différence.

À la sortie du four, ce gratin de pêches exhale une odeur de fruits rôtis, d’amande tiède et de lait vanillé. Puis, quand on ouvre le plat bien froid, une note plus nette apparaît, florale sans être sucrée : la fleur d’oranger qui remonte en premier au nez.

Dans beaucoup de gratins sucrés, on augmente le sucre en pensant gagner en parfum. Ici, c’est l’inverse : la douceur reste mesurée, la texture se situe entre clafoutis et flan, et tout se joue sur une cuillère d’eau de fleur d’oranger versée au dernier moment, juste avant le four, puis sur un long repos au frais. C’est ce duo qui transforme ce gratin de pêches à la fleur d’oranger en dessert ultra fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 à 5 pêches jaunes mûres mais encore fermes

✅ 80 g de poudre d’amandes + 80 g de farine

✅ 4 œufs + 400 ml de lait ribot

✅ 80 g de sucre + 3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

Le gratin de pêches qui sent vraiment la fleur d’oranger (sans être écœurant)

Pour que le gratin de pêches à la fleur d’oranger soit parfumé mais jamais lourd, on part sur des fruits mûrs, juteux, mais qui se tiennent encore. Le sucre reste modéré, complété par la rondeur de la poudre d’amandes et la fraîcheur du lait ribot, qui apporte une texture légère et presque mousseuse après cuisson. Amandes effilées, vanille et une pointe de sel fin ferment la marche ; c’est cette base sobre qui laisse toute la place à la fleur d’oranger.

Le geste clé : pourquoi la dernière cuillère de fleur d’oranger se verse juste avant le four

Les arômes de fleur d’oranger sont très volatils ; à 180 °C, une partie s’évapore vite si tout est mélangé dans l’appareil. On en glisse donc deux cuillères à soupe dans la pâte, pour un parfum diffus et doux, et on garde la troisième pour la surface du gratin.

Versée en filet sur le dessus déjà nappé, sans remuer, cette cuillère reste en zone plus humide et moins chauffée. Elle parfume la croûte dorée, qui embaume dès qu’on apporte le plat à table. Le repos de 3 heures au froid fixe ensuite les arômes et raffermit la crème ; le centre reste fondant, les pêches se mêlent au flan, la fleur d’oranger reste nette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un grand plat, laver, dénoyauter et couper les pêches en morceaux, puis les répartir en une couche. Technique : Fouetter œufs, sucre et sel, ajouter farine et poudre d’amandes, puis délayer avec le lait ribot avant d’incorporer beurre fondu, vanille et 2 c. à soupe de fleur d’oranger. Cuisson : Verser l’appareil sur les pêches, parsemer d’amandes effilées, arroser la surface avec la dernière cuillère de fleur d’oranger et enfourner 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré. Finition : Laisser complètement refroidir à température ambiante, puis placer au réfrigérateur au moins 3 heures avant de servir bien frais, nature, avec fromage blanc ou glace vanille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 40 min + 3 h de repos 🔍 Le secret de l’expert En gardant une partie de la fleur d’oranger en surface, on limite l’évaporation au four et on concentre le parfum dans la fine couche dorée. Le passage au froid finit de gélifier farine et œufs, tandis que le jus des pêches se mêle à l’appareil pour une texture de flan très fondant. ✨ Le twist gourmand : Torréfier légèrement la poudre d’amandes et les amandes effilées avant de les ajouter, et râper un zeste très fin de citron pour souligner la fleur d’oranger sans en augmenter la dose. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser toute la fleur d’oranger dans l’appareil puis servir le gratin tiède ; le parfum s’aplatit et la texture reste coulante.

Variantes & idées service pour l’été

On peut remplacer les pêches par des nectarines, des abricots ou des cerises dénoyautées, en gardant la même base. Si les fruits sont très juteux, on les coupe un peu plus gros et on évite de sucrer davantage pour que la texture reste prise.

Ce gratin se conserve 24 heures au réfrigérateur, directement dans son plat bien couvert. On le sert très frais, avec des amandes effilées grillées, quelques feuilles de menthe, une cuillère de fromage blanc ou une boule de glace vanille selon l’envie de la tablée.