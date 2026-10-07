Je les prépare chaque week-end : ce légume d’automne rôti au four fait totalement oublier les frites à la maison

Préparés chaque week-end, ces quartiers de courge butternut rôtie au four arrivent désormais avant les frites sur la table familiale. Comment obtiennent-ils ce mélange de bords dorés et de chair fondante qui fait l’unanimité ?

Préparés chaque week-end, ces quartiers de courge rôtis au four font oublier les frites

Au sortir du four, une odeur de noisette flotte dans la cuisine. Sur la plaque, les quartiers orange affichent des bords dorés, presque croustillants, et une chair qui cède sans effort sous la lame du couteau.

Le week-end, on sort désormais une plaque plutôt qu’une friteuse : ces quartiers de courge butternut rôtie au four arrivent sur la table en premier. On les picore du bout des doigts. Les frites, elles, restent au congélateur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut ou potimarron (1 à 1,2 kg)

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à c. de sel fin, poivre noir

✅ Thym, herbes de Provence et une pincée de paprika doux

Pourquoi ces quartiers de courge ont détrôné les frites à la maison

Ces quartiers de courge rôtis gardent tout ce qu’on aime dans les frites : surface dorée, léger croustillant, vraie alternative aux frites. En utilisant butternut ou potimarron, leur chair dense rôtit sans se défaire et donne une courge butternut en accompagnement qui suit aussi bien un poulet qu’une assiette de lentilles.

Cuisson au four : temps, température et gestes pour des bords dorés

On brosse la courge, on la coupe en deux, on retire les graines, puis on taille des quartiers de taille proche. Dans un saladier, on les enrobe d’huile d’olive, de sel, de poivre et de thym. Pendant ce temps, la plaque chauffe déjà dans le four à 200‑210 °C ; trente à quarante minutes de cuisson et un retournement suffisent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Brosser la courge, l’ouvrir, ôter graines, couper en quartiers. Technique : Préchauffer le four à 200‑210 °C, plaque dedans ; enrober les quartiers d’huile, sel, thym. Cuisson : Aligner sur la plaque chaude, sans contact ; cuire 35 à 40 minutes, retourner à mi‑cuisson. Finition : Tester au couteau, finir 2 à 5 minutes sous le grill si besoin, laisser reposer, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Plaque préchauffée et quartiers bien huilés créent un contact très chaud, propice à la caramélisation et au début de réaction de Maillard. Espacés sur la plaque, les morceaux rôtissent vraiment au lieu de cuire à la vapeur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère à soupe de semoule fine ou de fécule dans l’huile avant d’enrober : une micro‑croûte se forme et dore intensément, surtout avec une pincée de paprika fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Empiler les quartiers ou les laisser se chevaucher sur la plaque ; la vapeur reste piégée, la courge ramollit et les bords ne dorent presque pas.

Finitions, service et restes : comment les quartiers s’invitent tout le week-end

À la sortie du four, on laisse les quartiers reposer deux ou trois minutes pour que les bords se raffermissent, puis on les sert comme des frites, avec une sauce yaourt‑citron ou une simple moutarde. Les restes, gardés au frais, repartent le lendemain en salade tiède ou rapidement réchauffés au four.