Je mixe tout dans un bol, 2 minutes à la poêle : ce petit-déjeuner express a remplacé toutes mes tartines

Marre des tartines sèches qui ne tiennent pas la matinée ? Ce pancake avoine banane, prêt en quelques minutes à la poêle, change radicalement le petit-déjeuner.

Je mixe tout dans le bol et deux minutes après c’est cuit : le petit-déjeuner express qui a totalement remplacé mes tartines

Odeur de poêle chaude, petit chuchotis de pâte qui saisit, bord doré qui se dessine… En quelques minutes, la cuisine prend des airs de mini pâtisserie. Rien à pétrir, rien à peser au gramme près : un bol, un mixeur plongeant, une poêle, et le pancake avoine banane arrive sur la table.

Là où la tartine sèche un peu en bouche, ce “gâteau du matin” reste moelleux, chaud, rassasiant. On verse, on cuit deux minutes de chaque côté, et on croque dans une texture doudou qui cale vraiment. Une routine si simple qu’on finit par se demander pourquoi on sortait encore le grille-pain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 80 g de flocons d’avoine mixés

✅ 2 œufs, 120 ml de lait, 1 pincée de sel

✅ 1 banane bien mûre, 1/2 sachet de levure chimique

✅ Optionnels : cannelle, vanille, pépites de chocolat, fruits, yaourt, beurre de cacahuète

Pourquoi le pancake avoine banane remplace les tartines

Sur une tartine, la garniture file, la croûte durcit, et la faim revient vite. Avec un pancake banane avoine chaud, on a un vrai plat : céréale complète, œufs, fruit, tout tient ensemble et reste fondant. L’avoine, riche en fibres, donne une satiété durable ; la banane joue le rôle de sucrant naturel, sans ajout de sucre blanc. Résultat : un petit-déjeuner express qui tient toute la matinée, sans lourdeur.

La méthode express : pancake avoine banane tout au bol

Le principe est simple : on fabrique une “farine” en mixant les flocons, puis on ajoute directement banane, lait, œufs, levure, sel et épices dans le même bol. Le mixeur plongeant fait tout le travail ; on vise une pâte lisse, épaisse, qui nappe la cuillère. Une minute de repos suffit pour que l’avoine s’hydrate et que la levure commence à agir ; pendant ce temps, la poêle chauffe. Ensuite, deux minutes par face, feu moyen, et on sert aussitôt avec les toppings préférés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer l’avoine en poudre dans un grand bol, ajouter banane, œufs, lait, levure, sel et arômes, puis mixer jusqu’à pâte lisse. Technique : Laisser reposer 1 minute pour que l’avoine gonfle ; pendant ce temps, chauffer une poêle antiadhésive avec un voile de matière grasse. Cuisson : Verser la pâte en un grand disque (ou deux), cuire 2 minutes jusqu’à bords pris et dessous doré, puis retourner délicatement et cuire encore 2 minutes. Finition : Servir tout de suite, centre encore moelleux, avec fruits frais, yaourt et une cuillerée de purée d’oléagineux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 6 à 8 min 🔍 Le secret de l’expert L’avoine mixée s’imbibe vite et gonfle pendant le repos, la banane garde l’humidité, et la poêle bien chaude saisit la surface sans sécher le cœur. ✨ Le twist gourmand : Faire caraméliser quelques rondelles de banane avec un peu de beurre dans la poêle, puis verser la pâte par-dessus pour un effet “tatin” express. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire sur poêle tiède ou trop longtemps à feu doux ; le pancake s’étale, reste pâle et gommeux, et on perd tout le contraste croûte dorée / cœur moelleux.

Toppings, variantes et organisation pour plusieurs matins

D’un matin à l’autre, on change tout avec les mêmes bases : cacao et pépites pour une version dessert, pomme râpée et cannelle pour un parfum de goûter, version salée sans banane avec fromage et herbes pour un air de brunch. On peut aussi préparer la pâte la veille, au frais, ou cuire plusieurs pancakes à l’avance et les réchauffer rapidement ; le petit-déjeuner reste chaud, moelleux et prêt en quelques minutes.