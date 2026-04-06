Ma grand-mère faisait ce geste de 10 minutes avant le supermarché : si vous l’ignorez, votre budget courses explose

Entre inflation et tickets qui flambent, le rituel de 10 minutes de ma grand-mère avant chaque course a tout changé dans ma cuisine. Comment ce geste discret a calmé mon budget sans toucher au plaisir de manger ?

Ma grand-mère faisait ça avant chaque course : depuis qu’on copie son réflexe, on ne dépasse plus son budget

Dans la cuisine, ça sent la soupe d’automne, le pain rassis qui dore doucement, et ce petit fumet réconfortant de bouillon maison. Sur la table, pourtant, il n’y a que quelques légumes très simples, une poignée de fanes, un fond de pain de la veille. Rien de luxueux, mais l’impression d’une table généreuse… et d’un porte-monnaie qui respire encore.

Face au ticket de caisse qui affole, beaucoup se jurent de “faire attention la prochaine fois”. Ma grand-mère, elle, avait trouvé son arme secrète : un minuscule rituel de 10 minutes avant chaque virée au magasin. Un cahier, un stylo, un regard dans le frigo… et son budget courses restait sous contrôle. D’ailleurs, ce réflexe fonctionne encore mieux aujourd’hui ; on le détaille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de courge automnale (potimarron, butternut…)

✅ 3 carottes et 2 pommes de terre moyennes

✅ 1 poireau, 1 oignon, 1 petite poignée de fanes

✅ 1 l de bouillon maison et 1 c. à soupe d’huile d’olive

Le réflexe de ma grand-mère avant chaque course (et pourquoi il marche encore aujourd’hui)

Son “truc” d’antan, c’était de faire les courses à l’envers. Avant de sortir, on ouvre frigo, placards, congélateur, et on fait un vrai inventaire : yaourts à finir, légumes qui fatiguent, reste de poulet, talon de fromage. À partir de là, on imagine les repas de la semaine : soupe, gratin, galettes de restes, omelette. On note ces menus, puis seulement la liste de courses des manques. Résultat : on achète moins, on jette moins, et le ticket peut baisser de 20 à 30 % sans sacrifier le plaisir de manger.

Étape 1 : vider le frigo… avec les yeux (l’inventaire qui fait baisser le ticket)

Concrètement, on prend 10 minutes, carnet en main. D’abord, on liste ce qui doit être utilisé vite. Ensuite, on compose les menus autour de ces stocks, en ajoutant quelques produits “couteau-suisse” comme œufs, pommes de terre, oignons. On écrit uniquement ce qui manque pour compléter les repas et on note un plafond en € en haut de la page. Certains glissent même cette somme en espèces dans une enveloppe ; une fois vide, arrêt des achats. En magasin, on coche la liste, on ignore les rayons pièges et, pourtant, on garde une assiette variée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir carnet et stylo, faire l’inventaire rapide frigo, placards et congélateur, noter les aliments à écouler. Technique : Composer les menus de la semaine avec ces produits, ajouter les manques et 3 produits “couteau-suisse”, fixer un budget en €. Cuisson : Au magasin, suivre la liste, passer seulement dans les rayons utiles, comparer les prix au kilo et viser local et de saison. Finition : De retour, préparer une grande soupe d’automne, lancer un bouillon avec les parures, transformer les restes en plats du lendemain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget courses ≈ -25 % 🔍 Le secret de l’expert On décide des achats au calme, à la maison, grâce à l’inventaire et aux menus ; en magasin, on exécute simplement le plan, ce qui coupe net les achats impulsifs et le gaspillage. ✨ Le twist gourmand : Rôtir les cubes de courge et de carotte 20 minutes à 200 °C avant de mixer la soupe, et parfumer le bouillon avec un zeste d’orange ou un clou de girofle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Aller faire les courses sans inventaire ni liste, surtout le ventre vide ; le caddie se remplit de produits chers et la cuisine anti-gaspi devient impossible.

En cuisine : bouillon maison, soupe d’automne et 3 recettes express pour recycler les restes

Une fois le panier rentré, on rentabilise chaque centime. Les parures propres de légumes et les os vont dans une marmite avec de l’eau, ail et laurier ; ce bouillon maison mijote 1 h 30 et sert ensuite de base à la soupe, aux risottos, aux sauces. Avec la courge, les carottes, le poireau, l’oignon et les pommes de terre, on prépare une grande soupe douce et veloutée, servie avec des croûtons de pain rassis frottés à l’ail. Le reste des légumes cuits file en galettes dorées à la poêle, le pain et les fromages en gratin “surprise”, les fruits trop mûrs en smoothie anti-gaspi. Ainsi, tout ce qui a été payé finit dans l’assiette, pas dans la poubelle.