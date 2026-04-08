Maman le préfère à celui de mamie : ce fondant au micro-ondes en 10 min, mais évitez cette erreur fatale en cuisson

En moins de 10 minutes, ce fondant au chocolat au micro-ondes promet un vrai cœur coulant sans allumer le four. Mais quel réglage permet à maman de rivaliser avec mamie ?

Maman, c’est meilleur que celui de mamie : le fondant au chocolat au micro-ondes prêt en moins de 10 minutes

Une odeur dense de chocolat chaud, la surface fine qui se craquelle sous la cuillère, le cœur qui s’échappe presque trop vite… On pense au gâteau du dimanche chez mamie, alors que le four n’a même pas chauffé.

Le secret tient dans un fondant au chocolat au micro-ondes prêt en quelques minutes. Reste à dompter la puissance et le temps pour entendre : « Maman, c’est meilleur que celui de mamie ! »

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de chocolat noir pâtissier 70 % de cacao

✅ 50 g de beurre doux + 50 g de sucre en poudre

✅ 2 œufs moyens + 30 g de farine de blé T45 tamisée

✅ 1 pincée de sel fin + 4 carrés de chocolat pour le cœur

Le défi : battre le gâteau de mamie en moins de 10 minutes

On rêve d’un vrai fondant, pas d’un gâteau sec, mais on n’a ni le temps ni l’envie d’allumer le four. Bien réglé, le micro-ondes permet pourtant d’obtenir un cœur coulant et des bords moelleux dignes d’un dessert maison.

La recette express pas à pas : du placard à la cuillère

Pour quatre fondants individuels, on mise sur un chocolat noir 70 %, du beurre doux, peu de farine et deux œufs. Ce ratio très riche garantit une texture fondante même après une cuisson très courte.

On fait fondre chocolat et beurre à 600 W, puis on ajoute sucre, œufs, farine et sel sans trop travailler. On remplit les ramequins beurrés aux deux tiers, on ajoute un carré de chocolat au centre et on cuit 45 à 60 secondes à 800 W, le milieu doit encore trembler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre chocolat et beurre en morceaux dans un bol adapté, puis faire fondre 30 s au micro-ondes en remuant. Technique : Ajouter sucre, œufs un à un, farine et sel ; mélanger brièvement jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Beurrer 4 ramequins, remplir aux deux tiers, enfoncer un carré de chocolat au centre et cuire 45 à 60 s à 800 W ; le milieu doit trembler. Finition : Laisser reposer 1 à 2 minutes, démouler si besoin, puis servir chaud avec glace ou crème anglaise.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 10 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte très riche en chocolat, beurre et œufs, presque sans farine : elle supporte une cuisson flash. En s’arrêtant tôt, la chaleur résiduelle finit la cuisson sans sécher le cœur. ✨ Le twist gourmand : Glisser un carré praliné ou une cuillère de caramel au beurre salé au centre et servir avec glace vanille. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire 1 minute 30 ou 2 minutes d’un coup à pleine puissance : on obtient un gâteau dur, sans cœur coulant.

Personnaliser et servir le fondant de maman

Changer le cœur (praliné, caramel, chocolat blanc) et servir brûlant avec glace ou crème anglaise pour le contraste.