Mes enfants ne veulent plus aller au McDo : cette recette maison façon Big Mac fait oublier le fast-food
Un samedi soir, la maison se transforme en fast-food géant et vos enfants oublient le McDo. Entre sauce secrète et bun à trois étages, ce Big Mac maison change tout.
Un samedi soir, la maison sent le pain brioché tiède et le bœuf qui grésille. Sur le plan de travail, les buns attendent, le cheddar ramollit à vue d’œil, la salade craque sous le couteau. Quand le premier burger arrive à table, les mains se tendent, et d’un coup le salon se transforme en petit “resto” maison.
La première bouchée suffit souvent à faire taire la fameuse phrase “On va au McDo ?”. Trois étages bien nets, du moelleux, du croquant, et surtout cette sauce Big Mac maison qui accroche le palais comme au drive. Pourtant, tout se joue sur quelques gestes simples et un bol de sauce bien dosé ; après ça, les enfants ne réclament plus le fast-food, mais “le burger de la maison”.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 120 g de mayonnaise, 2 c. à soupe de moutarde jaune, 1 c. à soupe de vinaigre blanc
- ✅ 40 g de cornichons au vinaigre très finement hachés, paprika, poudre d’ail, poudre d’oignon, sel, poivre
- ✅ 4 pains à burger briochés au sésame, 360 g de bœuf haché (8 steaks de 45 g)
- ✅ 8 tranches de cheddar, 1/2 salade iceberg, 1 oignon blanc, 1 c. à soupe d’huile neutre
Big Mac maison : les bons produits qui font oublier McDo
Pour retrouver le goût du Big Mac maison, on commence par la sauce signature : mayonnaise onctueuse, moutarde jaune bien franche, vinaigre blanc pour le punch, paprika, poudre d’ail et d’oignon. Les cornichons au vinaigre, hachés comme des grains de sable, apportent croquant et acidité. Côté pain, on choisit des buns briochés avec sésame, assez moelleux pour être tranchés en trois sans s’effriter. Enfin, deux steaks de bœuf haché très fins par burger, un cheddar spécial burger, une salade iceberg bien froide et un oignon blanc doux complètent l’illusion “comme au resto”.
La méthode infaillible pour un Big Mac maison façon McDo
Tout commence par la sauce ; on la prépare en premier et on la laisse reposer au frais au moins 30 minutes. Pendant ce temps, on taille le bun intermédiaire dans la mie, on toaste rapidement les trois étages côté mie, juste assez pour créer une fine croûte dorée. La salade est ciselée très finement, l’oignon émincé presque translucide ; pour les enfants, on peut même le tremper quelques minutes dans l’eau glacée pour adoucir son piquant. Les steaks, façonnés en galettes ultra-fines, passent ensuite à la poêle très chaude pour une saisie express ; le cheddar fond dessus en voile brillant. Reste à monter chaque burger avec une fine couche de sauce bien répartie, pour un résultat propre, haut et stable.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger tous les ingrédients de la sauce, ajuster sel et poivre, filmer et laisser reposer au réfrigérateur 30 minutes à 1 heure.
- Technique : Tailler le bun intermédiaire dans la mie, retirer sa croûte, toaster rapidement les trois étages ; ciseler finement salade iceberg et oignon blanc.
- Cuisson : Former 8 petites galettes de 45 g, les aplatir très finement, saisir 2 minutes par face dans une poêle bien chaude huilée, saler, poivrer, puis couvrir avec le cheddar pour le faire fondre.
- Finition : Monter dans l’ordre bun du bas, sauce, salade, oignon, steak, cheddar, bun intermédiaire, sauce, salade, oignon, deuxième steak, bun du dessus, et servir aussitôt.
Servir, conserver et alléger votre Big Mac maison
Pour que tout arrive chaud, on garde les premiers burgers montés dans un four à 80 °C, juste le temps de finir la tournée. La sauce Big Mac maison se conserve 3 jours au réfrigérateur dans un bocal fermé ; parfaite aussi pour tremper des frites. Et pour les parents qui surveillent la ligne, on reprend les mêmes codes en version bowl : base de salade verte et tomates, bœuf haché 5 % poêlé, cheddar râpé, frites au four et sauce légère au fromage blanc 0 %, moutarde, ketchup sans sucres, paprika fumé et jus de cornichon. On garde le goût, on allège l’addition calorique, et les enfants, eux, continuent de réclamer “le Big Mac de la maison”.
Sources
En bref
- 🍔 Un samedi soir, une famille prépare un Big Mac maison pour des enfants qui ne veulent plus aller au McDo.
- 🔥 La recette détaille les ingrédients clés, la sauce signature, les steaks ultra-fins et le montage à trois étages pour un burger façon drive.
- 🤫 Des astuces de chef, une version bowl plus légère et une sauce à conserver plusieurs jours prolongent le plaisir de ce Big Mac maison.
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