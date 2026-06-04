Moelleux au chocolat : j’ai ajouté ce fruit rouge dans la pâte et je ne pourrai plus jamais revenir en arrière

Au sortir du four, ce moelleux au chocolat aux fraises ne se contente plus d’être fondant : quelques gestes changent tout sans détremper la mie. Prêt à revoir votre recette fétiche ?

On a glissé des fraises dans un moelleux au chocolat : en goûtant, on comprend qu’on ne refera plus jamais l’ancien

Quand le moelleux sort du four, une croûte fine se ride et le parfum de chocolat noir envahit la cuisine. À côté, les fraises bien mûres sentent la confiture. En les glissant dans la pâte, on change instantanément le visage de ce gâteau si familier.

On craint souvent que les fruits rouges ne détrempent la pâte ou n’obligent à cuire trop longtemps. Ici, la mie reste tendre, le cœur fondant, et les fraises dessinent des poches juteuses. Tout repose sur quelques gestes très simples, mais précis, qu’on adopte vite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (65–70 %), 120 g de beurre doux + un peu pour le moule

✅ 4 œufs, 130 g de sucre en poudre, 1 c. à café de vanille, 1 pincée de sel

✅ 60 g de farine de blé T55 tamisée, 20 g de cacao en poudre non sucré + 1 c. à soupe pour les fraises

✅ 250 g de fraises fraîches (Gariguette ou Ciflorette), crème fraîche épaisse ou glace vanille pour le service

Pourquoi ajouter des fraises transforme le moelleux au chocolat

Dans un moelleux classique, le chocolat peut vite paraître massif en fin de repas. Avec des fraises bien mûres, l’acidité réveille le cacao et apporte un jus léger qui casse la densité. À la coupe, des veines rouges brillantes annoncent des bouchées plus vives et plus longues en bouche.

La méthode inratable : comment intégrer les fraises sans détremper le gâteau

Pour réussir ce moelleux au chocolat aux fraises sans fond détrempé, on s’appuie sur trois réflexes clés, très simples à appliquer au quotidien.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement les fraises, les sécher méticuleusement, les équeuter puis les couper en 2 ou 4. Technique : Les enrober d’un voile de cacao, réserver ; beurrer un moule de 20 à 22 cm et préchauffer le four à 180 °C. Cuisson : Faire fondre ensemble chocolat et beurre ; fouetter œufs et sucre, ajouter chocolat fondu, vanille, sel, puis incorporer farine et cacao tamisés sans trop travailler. Finition : Verser la moitié de pâte, répartir les fraises au centre, recouvrir du reste ; cuire 18 à 22 min, laisser reposer 10 min avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Séchage minutieux, fraises poudrées de cacao, farine à peine travaillée : ces trois gestes suffisent à garder une mie vraiment fondante. ✨ Le twist gourmand : Pistaches concassées et zeste d’orange fine sur le gâteau tiède apportent couleur, croquant et fraîcheur parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fraises encore mouillées, mélangées énergiquement à toute la pâte, puis cuisson prolongée : combo garanti pour un moelleux sec et spongieux.

Variantes pour les grandes occasions

Servi tiède avec crème ou glace, il joue le chaud-froid ; froid, il se garde 2 jours au réfrigérateur. Pour une fête des mères, version framboises et pistaches possible aussi.