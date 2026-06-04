Moelleux au chocolat : j’ai ajouté ce fruit rouge dans la pâte et je ne pourrai plus jamais revenir en arrière
Au sortir du four, ce moelleux au chocolat aux fraises ne se contente plus d’être fondant : quelques gestes changent tout sans détremper la mie. Prêt à revoir votre recette fétiche ?
On a glissé des fraises dans un moelleux au chocolat : en goûtant, on comprend qu’on ne refera plus jamais l’ancien
Quand le moelleux sort du four, une croûte fine se ride et le parfum de chocolat noir envahit la cuisine. À côté, les fraises bien mûres sentent la confiture. En les glissant dans la pâte, on change instantanément le visage de ce gâteau si familier.
On craint souvent que les fruits rouges ne détrempent la pâte ou n’obligent à cuire trop longtemps. Ici, la mie reste tendre, le cœur fondant, et les fraises dessinent des poches juteuses. Tout repose sur quelques gestes très simples, mais précis, qu’on adopte vite.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (65–70 %), 120 g de beurre doux + un peu pour le moule
- ✅ 4 œufs, 130 g de sucre en poudre, 1 c. à café de vanille, 1 pincée de sel
- ✅ 60 g de farine de blé T55 tamisée, 20 g de cacao en poudre non sucré + 1 c. à soupe pour les fraises
- ✅ 250 g de fraises fraîches (Gariguette ou Ciflorette), crème fraîche épaisse ou glace vanille pour le service
Pourquoi ajouter des fraises transforme le moelleux au chocolat
Dans un moelleux classique, le chocolat peut vite paraître massif en fin de repas. Avec des fraises bien mûres, l’acidité réveille le cacao et apporte un jus léger qui casse la densité. À la coupe, des veines rouges brillantes annoncent des bouchées plus vives et plus longues en bouche.
La méthode inratable : comment intégrer les fraises sans détremper le gâteau
Pour réussir ce moelleux au chocolat aux fraises sans fond détrempé, on s’appuie sur trois réflexes clés, très simples à appliquer au quotidien.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer rapidement les fraises, les sécher méticuleusement, les équeuter puis les couper en 2 ou 4.
- Technique : Les enrober d’un voile de cacao, réserver ; beurrer un moule de 20 à 22 cm et préchauffer le four à 180 °C.
- Cuisson : Faire fondre ensemble chocolat et beurre ; fouetter œufs et sucre, ajouter chocolat fondu, vanille, sel, puis incorporer farine et cacao tamisés sans trop travailler.
- Finition : Verser la moitié de pâte, répartir les fraises au centre, recouvrir du reste ; cuire 18 à 22 min, laisser reposer 10 min avant de démouler.
Variantes pour les grandes occasions
Servi tiède avec crème ou glace, il joue le chaud-froid ; froid, il se garde 2 jours au réfrigérateur. Pour une fête des mères, version framboises et pistaches possible aussi.
En bref
- 🍓 Une cuisinière transforme son moelleux au chocolat en l’enrichissant de fraises fraîches, pour un dessert maison plus léger mais toujours très gourmand.
- 🔥 Quelques techniques simples encadrent le moelleux au chocolat aux fraises pour garder une mie tendre, un cœur fondant et des fruits encore juteux.
- ✨ Variantes, temps de cuisson et astuces anti-détrempe se combinent pour un résultat visuel et gustatif surprenant, idéal pour les grandes occasions.
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