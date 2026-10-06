Ne jetez pas vos derniers poivrons : ce poulet basquaise de fin de saison révèle un secret anti-gaspillage
Les derniers poivrons fripés du potager s’accumulent dans la corbeille, prêts à finir au compost. Et si un poulet basquaise de fin de saison les transformait en festin de cocotte ?
N’attendez pas qu’il soit trop tard : mon poulet basquaise de fin de saison avec les derniers poivrons du jardin
Dans la cocotte, poivrons fatigués, tomates très mûres et oignons dorés entourent un poulet qui grésille doucement.
On sent que ces légumes de fin de saison vivent leurs derniers jours ; pourtant, ils promettent encore un grand plat de partage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 à 1,5 kg de poulet en morceaux
- ✅ 700 g de poivrons rouges, verts ou jaunes
- ✅ 500 g de tomates mûres, 2 oignons, 3 gousses d’ail
- ✅ 100 g de jambon de Bayonne, 10 cl de vin blanc, huile d’olive, épices, herbes
Pourquoi c’est maintenant qu’il faut cuisiner vos derniers poivrons
En fin de saison, les poivrons du jardin se rident un peu mais gagnent en sucres et en parfum. On les croit perdus ; ce poulet basquaise aux derniers poivrons les sauve et évite le gaspillage.
Un poulet basquaise de fin de saison aux derniers poivrons transforme ce trésor un peu fatigué en plat généreux. La chair du poulet s’imprègne de la sauce tomate-poivron, douce, relevée juste ce qu’il faut par le piment d’Espelette.
Les secrets de fin de saison pour un poulet basquaise inratable
On choisit des hauts de cuisses ou un poulet découpé, avec os et peau, qui supportent le mijotage et nourrissent la sauce. Étape clé, la coloration : on fait dorer le poulet sans le brusquer pour tapisser le fond de la cocotte de sucs.
On laisse ensuite poivrons, oignons et tomates réduire à feu doux. Peu de liquide, couvercle entrouvert, un voile de paprika et juste assez de piment : ainsi, un poulet basquaise aux poivrons du jardin reste coloré, parfumé et jamais fade.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dorer le poulet côté peau dans l’huile, réserver, puis faire revenir oignons, ail et jambon.
- Technique : Ajouter les poivrons en lanières, les laisser fondre, puis verser le vin blanc et les tomates épicées.
- Cuisson : Remettre le poulet avec thym et laurier, couvrir à moitié et mijoter 40 à 45 minutes à feu doux.
- Finition : Finir à découvert si besoin pour épaissir, ajuster sel et piment, ajouter persil et servir.
Fiche pratique : temps, budget et organisation “anti-gaspillage”
Compter une vingtaine de minutes actives et 40 à 45 minutes de mijotage ; pour 4 à 6 personnes, le coût tourne souvent autour de 12 à 15 € selon le poulet. Le plat se prépare la veille, se garde deux jours au frais, se congèle en portions et se réchauffe doucement avec un peu d’eau, servi avec riz, pommes de terre vapeur ou pain de campagne. On y glisse aussi courgettes ou champignons qui traînent encore.
En bref
- 🍗 Fin de saison au potager, les derniers poivrons du jardin rejoignent un poulet en cocotte pour un poulet basquaise de fin de saison généreux.
- 🥘 Coloration lente, poivrons doucement confits, tomates réduites et touche de piment d’Espelette structurent une sauce basquaise épaisse autour des morceaux de poulet.
- 🔥 Entre cuisson douce, couvercle entrouvert et twist fumé en fin de cuisson, ce poulet basquaise aux poivrons du jardin cache un secret de chef étonnant.
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