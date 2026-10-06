Ne jetez pas vos derniers poivrons : ce poulet basquaise de fin de saison révèle un secret anti-gaspillage

Les derniers poivrons fripés du potager s’accumulent dans la corbeille, prêts à finir au compost. Et si un poulet basquaise de fin de saison les transformait en festin de cocotte ?

N’attendez pas qu’il soit trop tard : mon poulet basquaise de fin de saison avec les derniers poivrons du jardin

Dans la cocotte, poivrons fatigués, tomates très mûres et oignons dorés entourent un poulet qui grésille doucement.

On sent que ces légumes de fin de saison vivent leurs derniers jours ; pourtant, ils promettent encore un grand plat de partage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 à 1,5 kg de poulet en morceaux

✅ 700 g de poivrons rouges, verts ou jaunes

✅ 500 g de tomates mûres, 2 oignons, 3 gousses d’ail

✅ 100 g de jambon de Bayonne, 10 cl de vin blanc, huile d’olive, épices, herbes

Pourquoi c’est maintenant qu’il faut cuisiner vos derniers poivrons

En fin de saison, les poivrons du jardin se rident un peu mais gagnent en sucres et en parfum. On les croit perdus ; ce poulet basquaise aux derniers poivrons les sauve et évite le gaspillage.

Un poulet basquaise de fin de saison aux derniers poivrons transforme ce trésor un peu fatigué en plat généreux. La chair du poulet s’imprègne de la sauce tomate-poivron, douce, relevée juste ce qu’il faut par le piment d’Espelette.

Les secrets de fin de saison pour un poulet basquaise inratable

On choisit des hauts de cuisses ou un poulet découpé, avec os et peau, qui supportent le mijotage et nourrissent la sauce. Étape clé, la coloration : on fait dorer le poulet sans le brusquer pour tapisser le fond de la cocotte de sucs.

On laisse ensuite poivrons, oignons et tomates réduire à feu doux. Peu de liquide, couvercle entrouvert, un voile de paprika et juste assez de piment : ainsi, un poulet basquaise aux poivrons du jardin reste coloré, parfumé et jamais fade.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dorer le poulet côté peau dans l’huile, réserver, puis faire revenir oignons, ail et jambon. Technique : Ajouter les poivrons en lanières, les laisser fondre, puis verser le vin blanc et les tomates épicées. Cuisson : Remettre le poulet avec thym et laurier, couvrir à moitié et mijoter 40 à 45 minutes à feu doux. Finition : Finir à découvert si besoin pour épaissir, ajuster sel et piment, ajouter persil et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert La coloration initiale concentre les sucs du poulet ; la cuisson douce transforme peu à peu le collagène en gélatine. Résultat : une viande moelleuse et une sauce liée sans farine ni crème. ✨ Le twist gourmand : Rôtir au four un poivron entier, le peler, le détailler en lanières et l’ajouter avec un trait de Xérès. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la cocotte sous le liquide et la laisser fermée : les poivrons bouillent, la sauce se dilue, le poulet se délave.

Fiche pratique : temps, budget et organisation “anti-gaspillage”

Compter une vingtaine de minutes actives et 40 à 45 minutes de mijotage ; pour 4 à 6 personnes, le coût tourne souvent autour de 12 à 15 € selon le poulet. Le plat se prépare la veille, se garde deux jours au frais, se congèle en portions et se réchauffe doucement avec un peu d’eau, servi avec riz, pommes de terre vapeur ou pain de campagne. On y glisse aussi courgettes ou champignons qui traînent encore.