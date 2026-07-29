Ne préparez plus vos barbecues sans cette salade d’été au maïs prête en 10 minutes, ma seule recette désormais
Cet été, dans ma cuisine, une simple boîte de maïs est devenue la star des barbecues en une salade crémeuse prête en 10 minutes. Que cache cette recette qui a balayé toutes les autres ?
Une odeur citronnée, une pointe de curry, le sucré du maïs dès qu’on ouvre le saladier : cette salade d’été au maïs met tout de suite en appétit. La sauce crémeuse enrobe chaque grain, la cuillère se plante dans une texture fraîche et généreuse, sans allumer la moindre plaque.
En dix minutes, on passe d’une simple boîte de maïs en conserve oubliée au fond du placard à un bol qui suit barbecue, apéro ou lunchbox. Et surtout, la salade gagne encore en saveur après un passage au frais ; tout repose sur quelques ingrédients bien choisis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de maïs en conserve rincé et bien égoutté
- ✅ 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse + 2 c. à soupe de mayonnaise
- ✅ 1 petit oignon, 1 gousse d’ail, 1 c. à soupe de jus de citron
- ✅ 1 c. à café de curry doux, 1 c. à café de paprika, persil, sel, poivre
Pourquoi cette salade de maïs a remplacé toutes les autres chez moi
Ce qui change tout avec cette salade d’été au maïs, c’est son ratio effort / plaisir. Pas de cuisson ; seulement un saladier, une passoire et dix minutes. Le maïs apporte le croquant sucré, la sauce la rondeur relevée.
On obtient une texture dense, nappante, qui rappelle une tartinade mais reste assez légère pour se servir en grande cuillère. Les épices douces, curry et paprika, renforcent la couleur dorée du maïs et lui donnent un caractère solaire ; difficile de revenir ensuite à une salade verte basique.
Comment préparer la salade de maïs en 10 minutes (pas à pas)
Pour réussir cette salade de maïs crémeuse en temps record, trois détails comptent vraiment : un maïs en conserve parfaitement égoutté, des aromates hachés très finement et une sauce montée comme une petite émulsion. Le repos au réfrigérateur fait ensuite tout le travail.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincez le maïs à l’eau froide dans une passoire, puis laissez-le égoutter jusqu’à ce qu’il soit presque sec au toucher.
- Technique : Émincez très finement l’oignon, pressez l’ail, ciselez le persil ou la ciboulette pour des morceaux discrets et bien répartis.
- Cuisson : Dans un bol, mélangez crème fraîche, mayonnaise, jus de citron, curry, paprika, ail, herbes, sel et poivre jusqu’à obtenir une sauce lisse.
- Finition : Versez maïs et oignon dans un saladier, nappez avec la sauce, mélangez délicatement, filmez et gardez au frais minimum une heure.
Variantes et conservation de la salade d’été au maïs
On allège la sauce en troquant mayonnaise contre yaourt grec. La salade garde 3 à 5 jours au réfrigérateur à 4 °C, 2 heures dehors, 24 heures avec mayonnaise maison.
En bref
- 🥗 En plein été, cette salade d’été au maïs sans cuisson se prépare en 10 minutes avec une simple boîte du placard et quelques aromates.
- 🍋 Sauce crémeuse au curry doux et paprika, maïs en conserve rincé et bien égoutté, repos au réfrigérateur : chaque étape renforce la texture de dip.
- ✨ Entre version légère au yaourt grec, salade de maïs complète et astuces de conservation estivale, cette recette s’impose vite comme un incontournable de table.
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