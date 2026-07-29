Ces queues de fruits que tout le monde jette : la boisson maison anti-gaspi qui régale ma famille pour quasi 0 €

En quelques jours, un simple torchon a transformé mes restes de cerises en bocal d’or brun. Depuis, la tisane queues de cerise sert une boisson qui étonne autant le palais que le porte-monnaie.

J’ai fait sécher mes queues de cerise sur un torchon au lieu de les jeter : ce que j’en fais depuis a surpris toute la famille

L’odeur sucrée des cerises qui mûrissent sur la table, le jus qui tache un peu les doigts… et, à côté du saladier, ce petit tas de queues qui finit d’habitude à la poubelle. Elles collent, elles s’entassent, on les évacue d’un geste sans réfléchir.

Un été, posé sur le plan de travail, un simple torchon propre a changé la scène. Les queues y ont séché lentement, comme du thym. Quelques jours plus tard, une carafe ambrée a atterri sur la table ; en bouche, une boisson légère qui a bluffé tout le monde. Depuis, la tisane queues de cerise est devenue le rituel maison… et ce n’est que le début de l’histoire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 15 g de queues de cerise séchées pour 1 L d’eau

✅ 1 L d’eau filtrée ou de source

✅ 1 c. à soupe de zestes de citron séchés

✅ 1 à 2 c. à soupe de miel ou sirop d’agave

Le déclic anti-gaspi : le jour où j’ai cessé de jeter mes queues de cerise

Tout commence au moment d’équeuter. On met les queues propres dans une petite passoire, on les rince vite à l’eau froide, on les égoutte bien. Ensuite, on les étale en couche fine sur un torchon sec, dans un endroit aéré, à l’abri du soleil direct et de l’humidité.

Pour faire sécher queues de cerise correctement, on les remue une à deux fois par jour. Au bout de 1 à 2 semaines, elles deviennent cassantes, sans aucune souplesse ni trace d’humidité ; on parle alors vraiment de queues de cerise séchées. Pressés par le temps, on peut les passer 4 à 6 h au four à 50–60 °C, porte entrouverte. Dans tous les cas, elles finissent en bocal hermétique, au noir, où elles se gardent jusqu’à un an si aucune odeur de moisi n’apparaît.

Tisane de queues de cerise : la recette de base qui a surpris tout le monde

Une fois sèches, ces tiges deviennent une vraie matière première. Pour une infusion queue de cerise douce, on compte 2 à 4 g pour 250 ml d’eau frémissante, puis 10 à 15 minutes à couvert. Pour une décoction plus marquée, on part à l’eau froide avec 10 à 15 g par litre, on laisse frémir 5 à 10 minutes, puis on repose 10 à 20 minutes avant de filtrer.

Côté bienfaits queues de cerise, on reste lucide : l’effet diurétique existe, lié notamment aux sels de potassium et aux polyphénols, mais il s’agit surtout d’un coup de pouce sur la rétention d’eau, pas d’une boisson magique ventre plat. En cas de problème rénal, de grossesse ou de traitement diurétique, on demande toujours un avis médical avant d’enchaîner les tasses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Récupérer les queues en équeutant, rincer rapidement, bien égoutter sur un linge propre. Technique : Les sécher en couche fine sur un torchon 1 à 2 semaines (ou au four à 50–60 °C), puis stocker en bocal hermétique. Cuisson : Infuser 2 à 4 g dans 250 ml d’eau frémissante 10 à 15 min, ou réaliser une décoction courte comme décrit plus haut. Finition : Filtrer, ajouter miel et citron, servir chaud ou glacé, puis envoyer les queues infusées au compost.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Quasi 0 € 🔍 Le secret de l’expert Le séchage lent à l’air libre ou au four basse température fait chuter l’humidité et bloque les moisissures, tout en préservant une grande partie des polyphénols et des sels de potassium. L’infusion longue ou la décoction exploitent la texture fibreuse de la queue de cerise pour extraire progressivement les composés hydrosolubles qui donnent ce goût discret et l’effet drainant. ✨ Le twist gourmand : Préparer une décoction un peu concentrée, laisser refroidir, verser sur glaçons avec citron vert, menthe fraîche et quelques fruits rouges ; on obtient un “ice tea” maison qui remplace avantageusement les sodas de l’été. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre en bocal des queues encore humides, qui vont moisir et gâcher tout le lot, ou enchaîner des cures longues sans avis médical en cas de problème rénal ou de traitement diurétique.

Rien ne se perd : que faire des queues infusées au jardin

Une fois la théière vidée, les queues utilisées ont encore un rôle à jouer. On les envoie au compost, entières ou grossièrement coupées, mélangées à d’autres déchets végétaux pour accélérer la dégradation. Elles peuvent aussi compléter un paillage très léger, dispersées en surface dans les pots ou au pied des aromatiques.

Et avant même d’atteindre le jardin, le bocal reste un petit trésor d’été. Bien fermé, stocké au sec et à l’abri de la lumière, il offre une réserve de parfum pendant près d’un an. De quoi servir, en plein hiver, une carafe fumante ou glacée qui rappelle les cerises du mois de juin… sans avoir rien jeté.