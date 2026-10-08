Ne rallumez plus votre four : ce dessert au café glacé sans cuisson à 3 ingrédients file à la première cuillère

Envie d'un dessert sans cuisson prêt en 10 minutes pour vos invités ? Avec trois ingrédients et un geste clé, cette mousse au café glacée vire au nuage addictif.

Un parfum de café froid, une crème qui brille légèrement, et ce petit frisson quand la cuillère casse la surface. En dessous, une mousse au café couleur latte promet une bouchée fraîche et légère.

Ce dessert sans cuisson se prépare presque en silence : un bol glacé, un fouet, trois ingrédients du quotidien. On obtient ainsi une mousse au café froide et aérienne qui disparaît bien trop vite dès la première cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de crème liquide entière 30 % MG, bien froide

✅ 60 ml de café expresso serré, complètement refroidi

✅ 35 g de sucre glace tamisé

✅ En option : spéculoos, sablés bretons ou biscuits à la cuillère, cacao non sucré, copeaux de chocolat noir, noisettes torréfiées

Attention à la première cuillère : cette mousse au café froide et aérienne disparaît beaucoup trop vite pour un dessert sans cuisson

On parle ici d’une mousse au café sans cuisson qui joue tout sur le choix des produits. Une crème liquide entière à 30 % de matière grasse pour la tenue, un expresso serré bien froid pour le parfum, et du sucre glace pour la douceur.

Attention à la première cuillère : cette mousse au café froide et aérienne disparaît beaucoup trop vite pour un dessert sans cuisson

Pour garder cette mousse au café froide et aérienne, on commence par tout rafraîchir. Saladier, fouets et crème patientent au réfrigérateur, le café expresso refroidit à part. On monte ensuite la crème en chantilly ferme mais souple, au fameux bec d’oiseau, avant d’ajouter le café en filet et de l’incorporer délicatement à la maryse, en préservant le foisonnement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Placer saladier et fouets au frais, préparer un expresso serré puis le laisser refroidir. Technique : Verser la crème bien froide, fouetter, ajouter le sucre glace tamisé jusqu’au bec d’oiseau. Cuisson : Aucune ; verser le café très froid en filet sur la chantilly. Finition : Incorporer à la maryse, répartir dans des verrines puis laisser 1 heure au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La crème entière froide emprisonne l’air ; le café ajouté froid en filet ne casse pas la structure. ✨ Le twist gourmand : Une fine couche de biscuits émiettés sous la mousse, cacao, copeaux de chocolat noir et noisettes torréfiées au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter du café tiède ou refouetter la mousse après l’avoir versé : elle retombe et devient liquide.

Attention à la première cuillère : cette mousse au café froide et aérienne disparaît beaucoup trop vite pour un dessert sans cuisson

Cette mousse au café sans cuisson aime le froid : on la prépare quelques heures avant, filmée au contact, et on la garde jusqu’à 24 heures au réfrigérateur. Les verrines transparentes la mettent en valeur, surtout avec une pluie de cacao juste avant de servir.

Sources Top Santé

«Tiramisu sans cafe ni alcool cette mousse au mascarpone cacao noisette prete en 1 h regale tous vos invites»