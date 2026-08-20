Œufs au plat : arrêtez la poêle, cet ustensile du petit-déjeuner les rend deux fois meilleurs en 2 minutes

Marre de salir une poêle pour deux œufs au plat au micro-ondes ? Avec une simple tasse et 2 minutes, ce rituel du matin change complètement.

Œufs au plat : j’ai arrêté la poêle pour une simple tasse et le résultat est deux fois meilleur

L’odeur du café qui monte, le pain encore tiède entre les doigts, et ce parfum d’œuf chaud qui met tout le monde à table. On visualise aussitôt la poêle qui crépite, un peu d’huile, un peu de beurre, quelques projections sur les plaques. Le matin, ce petit spectacle peut vite sembler de trop.

Entre le temps de chauffe, la friture et la vaisselle, l’œuf au plat finit souvent abandonné. Pourtant, un geste ultra simple change tout : un œuf au micro-ondes en tasse, sans surveillance et presque sans vaisselle. Reste à comprendre pourquoi cette technique fonctionne si bien, et comment l’adapter à son matin.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 œufs frais (calibre moyen)

✅ 1 pincée de sel fin et 1 pincée de poivre noir moulu

✅ 1 petite pincée d’Herbes de Provence, de thym ou de basilic frais ou séché

✅ 1 tasse compatible micro-ondes et du film alimentaire spécial micro-ondes (à ne pas fermer hermétiquement)

Pourquoi la tasse compatible micro-ondes remplace la poêle

À la poêle, il faut doser la matière grasse, surveiller le feu, gérer le blanc qui accroche. Pour une seule portion, on sort trop d’ustensiles. Avec les œufs au plat au micro-ondes, tout se fait dans une seule tasse.

Le micro-ondes chauffe l’eau de l’œuf, qui se transforme en vapeur et assure une cuisson à la vapeur douce. Cette chaleur uniforme provoque la coagulation des protéines du blanc puis du jaune. On obtient une texture d’œuf cocotte micro-ondes rapide, sans croûte grasse.

La méthode express : 2 œufs, 1 tasse, 2 minutes

On choisit des œufs frais (calibre moyen) et une tasse assez large pour étaler le blanc en fine couche ; la cuisson est plus régulière et le jaune reste moelleux. Avec une tasse étroite, on baisse légèrement la puissance du micro-ondes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisissez une tasse compatible micro-ondes, cassez-y les 2 œufs sans les battre pour garder l’effet « au plat », puis posez la tasse au centre du plateau. Technique : Salez, poivrez, ajoutez Herbes de Provence, thym ou basilic, une pincée d’épices (piment doux, paprika, curry, ras el-hanout…), puis posez un film alimentaire spécial micro-ondes sans serrer et percez un petit trou. Cuisson : Lancez environ 2 minutes à puissance moyenne à forte ; si le blanc n’est pas pris, ajoutez 10 à 15 secondes par petites touches jusqu’à la texture souhaitée du jaune. Finition : Laissez reposer quelques secondes, ouvrez le film en vous protégeant de la vapeur, complétez d’un peu d’huile ou d’herbes fraîches, puis mangez directement dans la tasse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈5 min 🔍 Le secret de l’expert Le film percé retient assez de vapeur pour cuire l’œuf doucement, blanc puis jaune. ✨ Le twist gourmand : Au fond, mettez cuillère de sauce tomate, piment doux et fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne fermez pas hermétiquement le film ni ne programmez plusieurs minutes d’un bloc.

Variantes minute et service en tasse

Servez aussitôt : ces œufs dans une tasse continuent de se raffermir et perdent en moelleux s’ils attendent.