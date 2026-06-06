Oubliez les desserts longs à préparer : cette tarte aux framboises réussit toujours si vous évitez ce geste interdit
Après un dîner d'été entre amis, cette tarte aux framboises à la crème pâtissière arrive sur la table comme un dessert de pâtisserie. En quelques gestes très simples, vous servez un final frais et gourmand sans passer l'après-midi en cuisine.
Fin de repas, lumière douce, assiettes qui traînent encore sur la table. Dans la cuisine, une odeur de pâte dorée et de vanille chaude met tout le monde en alerte. Le couteau craque dans le croustillant, la cuillère file ensuite dans une crème soyeuse avant de rencontrer l’acidulé des framboises.
On cherche souvent un dessert qui en jette sans y passer l’après-midi. Ici, pas de décor compliqué : une pâte sablée, une crème pâtissière vanillée, des framboises par rangées serrées. Avec quelques gestes simples, on obtient une tarte digne d’une vitrine, mais réalisable un soir de semaine.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte sablée maison : 250 g farine, 125 g beurre, 90 g sucre glace, 1 œuf, sel
- ✅ Option express : 1 rouleau de pâte sablée pur beurre
- ✅ Crème pâtissière : 500 ml lait, 4 jaunes, 100 g sucre, 40 g maïzena, 20 g beurre, vanille
- ✅ Garniture : 400 g framboises, 2 c. à soupe de confiture, 1 c. à soupe d’eau
Pourquoi cette tarte aux framboises va vous simplifier la vie
La tarte aux framboises à la crème pâtissière offre ce contraste qu’on aime : fond de pâte croustillant, crème vanillée ferme mais fondante, fruits acidulés qui réveillent tout. Pourtant, elle ne demande qu’un fouet, une casserole et un moule. Pas besoin d’être expert pour servir un dessert avec un air de pâtisserie.
La méthode simple pour une tarte qui reste nette
Pour une tarte aux framboises à la crème pâtissière qui reste nette, trois réflexes suffisent : cuire la pâte franchement, laisser la crème refroidir complètement, puis poser les framboises seulement au moment du service.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sabler la pâte, former une boule, filmer et laisser 30 minutes au frais.
- Technique : Étaler, foncer le moule, piquer, cuire à blanc à 180 °C jusqu’à dorure.
- Cuisson : Chauffer le lait avec la vanille, fouetter jaunes, sucre, maïzena, puis épaissir la crème sur feu moyen.
- Finition : Refroidir la crème filmée, la fouetter, garnir le fond, disposer les framboises et, si voulu, napper de confiture.
Conservation, dressage et petites variantes fruitées
On sert cette tarte bien froide, sortie du réfrigérateur 10 minutes avant. Elle se garde jusqu’au lendemain, sous cloche. On peut ajouter quelques fraises ou quelques feuilles de basilic ciselées au moment du service.
En bref
- 🍰 Tarte aux framboises à la crème pâtissière pensée pour les repas d'été, réalisable en 40 minutes avec fouet, casserole et moule.
- 🧁 Pâte sablée bien dorée, crème pâtissière refroidie puis framboises posées au dernier moment forment la base de cette tarte nette et gourmande.
- ✨ Astuces de chef, twist au chocolat blanc ou citron et conseils de conservation transforment cette recette facile en dessert signature à personnaliser.
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