Pendant 20 ans je me trompais sur le riz : cette dose par personne évite le gâchis et vide la casserole

Pendant vingt ans, j'ai versé le riz au pifomètre, certain de ne jamais manquer, et je finissais toujours avec une casserole à moitié pleine au frigo. Jusqu'au jour où une dose précise, facile à mémoriser, a enfin vidé les assiettes sans gaspillage.

Je pesais mon riz au pifomètre depuis 20 ans : depuis que je respecte cette dose, il n’en reste plus une cuillère dans la casserole

Riz fumant, légèrement brillant, odeur de noisette… et pourtant, une casserole pleine. Pendant vingt ans, on a versé les grains au pifomètre, sûr qu’“au moins, il y en aura assez”.

Au final, des restes à n’en plus finir et une question jamais réglée : quelle quantité de riz par personne permet de finir la casserole sans gaspiller ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 g de riz basmati ou thaï cru (4 adultes)

✅ 1 à 1,5 volume d’eau pour 1 volume de riz

✅ 1 cuil. à café rase de sel fin

✅ 1 cuil. à soupe d’huile neutre ou un peu de beurre

Pourquoi on se trompe toujours sur la quantité de riz

Avant cuisson, le riz semble minuscule ; on rajoute une poignée, puis une autre, surtout quand la casserole paraît vide. Le volume triple pourtant à la cuisson, et le pifomètre fait exploser la dose de riz par personne sans qu’on s’en rende compte.

La dose magique : 60 g de riz cru par personne

La base qui change tout, c’est 60 g de riz cru par personne. Pour un plat avec sauce, légumes et protéines, cette quantité de riz cru par personne rassasie sans surplus. Pour deux personnes, on pèse 120 g ; pour quatre, 240 g.

On module selon combien de riz par personne il faut : 50 g suffisent si le plat est riche ou servi avec du pain ; 70 à 80 g rassasient les gros appétits. Et on garde le même repère, qu’il s’agisse de riz basmati, de riz thaï, de riz rond ou de riz complet.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser 60 g de riz cru par adulte avec la balance de cuisine ou mesurer ½ verre de 20 cl (6 cuillères à soupe rases). Technique : Rincer rapidement, égoutter, puis verser dans la casserole ou la cuve graduée du cuiseur à riz. Cuisson : Ajouter 1 à 1,5 volume d’eau pour 1 volume de riz, saler, couvrir avec un couvercle hermétique et cuire à feu doux ou sur le programme “riz blanc”. Finition : Laisser reposer 5 minutes sous couvercle, égrener à la fourchette et servir aussitôt : maintien au chaud automatique quasi inutile, il ne restera rien.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile (1/5) 🔍 Le secret de l’expert Fixer 60 g de riz cru par personne stabilise tout : volume final, texture moelleuse et quantité de glucides. On obtient un riz régulier, ni collant ni sec, sans restes inutiles. ✨ Le twist gourmand : Faire rapidement nacrer le riz dans un peu d’huile ou de beurre avant d’ajouter l’eau réveille ses arômes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser le riz directement au jugé puis ajuster l’eau “comme ça” en cours de cuisson.

Le mémo à coller sur le frigo : la règle des 60 g

En mémo : 60 g de riz par personne, c’est 60 g de riz cru par personne, soit ½ verre doseur de 20 cl ou 6 cuillères à soupe rases. Collé près du verre doseur, ce rappel et ces grammes de riz par personne remplacent définitivement le pifomètre.