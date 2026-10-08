Plus parfumé que le pot-au-feu : ce couscous marocain mijote tout seul si vous évitez ce geste fatal

À l’automne, ce couscous marocain rassemble famille et amis autour d’un bouillon d’agneau aux épices douces, plus parfumé qu’un pot-au-feu. En quelques gestes, la cocotte mijote presque seule tandis que vous préparez la semoule qui fera toute la différence.

Plus parfumé que le pot-au-feu et bien plus simple : cet authentique couscous marocain mijote presque tout seul

Dans la cuisine, les oignons et l’agneau dorent doucement, les épices se réveillent et un parfum chaud envahit la maison. Le bouillon se charge de cannelle, de cumin, de gingembre ; les légumes attendent leur tour. On pense au pot-au-feu, mais quelque chose promet déjà plus de caractère.

Ce couscous marocain a le même pouvoir réconfortant qu’un grand plat d’hiver, en plus parfumé et moins exigeant. On lance la marmite, on laisse mijoter à petits frémissements pendant que la journée suit son cours. La seule vraie mission : une bonne semoule et le bon ordre pour les légumes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg d’agneau (épaule ou collier) + 1,5 l d’eau chaude, sel, poivre

✅ Légumes : 2 oignons, 4 carottes, 3 navets, 2 courgettes, 500 g de courge, 300 g de pois chiches

✅ Semoule : 500 g de semoule moyenne, 40–50 g de beurre, harissa à part

✅ Épices et herbes : curcuma, gingembre, cumin, paprika, cannelle, safran, 1 bouquet de coriandre, 1 de persil

Pourquoi ce couscous marocain change tout en automne

On retrouve dans ce plat la générosité d’un pot-au-feu, mais avec un bouillon plus chaleureux grâce au combo curcuma, cumin, gingembre et cannelle. L’agneau mijote longtemps, les fibres se détendent, les légumes se gorgent de jus. Pourtant, la préparation reste courte et sans gestes techniques compliqués.

Une cuisson qui mijote presque tout seul

Après la mise en route, la cocotte travaille pour vous. On démarre par dorer la viande et les oignons, on torréfie légèrement les épices, puis on couvre d’eau chaude. Une fois le feu réduit, il suffit de revenir ajouter d’abord carottes, navets et pois chiches, puis courgettes et courge en fin de course.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire dorer l’agneau avec les oignons, ajouter tomates, concentré, épices, herbes et eau chaude. Technique : Laisser mijoter à petits frémissements 40–45 min, puis ajouter carottes, navets et pois chiches. Cuisson : Incorporer courgettes et courge, poursuivre environ 15 min ; ajuster le niveau de bouillon si besoin. Finition : Préparer la semoule avec eau bouillante et beurre, égrainer, parfumer de quelques louches de bouillon.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 2 h (dont 30 min actives) 🔍 Le secret de l’expert En dorant bien l’agneau puis en laissant les épices frémir doucement, on obtient un bouillon velouté qui parfume autant la viande que la semoule. ✨ Le twist gourmand : Une tfaya express : oignons fondus, raisins secs, cannelle, bouillon, posés en dôme au centre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir la cocotte ni noyer la semoule ; tout deviendrait pâteux, fade et sans relief.

Servir, conserver et réchauffer sans stress

On sépare semoule et bouillon au frais, jusqu’à deux jours. Au service, on réchauffe doucement le jus, on arrose les grains et on propose la harissa délayée dans un peu de bouillon.