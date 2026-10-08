Plus parfumé que le pot-au-feu : ce couscous marocain mijote tout seul si vous évitez ce geste fatal
À l’automne, ce couscous marocain rassemble famille et amis autour d’un bouillon d’agneau aux épices douces, plus parfumé qu’un pot-au-feu. En quelques gestes, la cocotte mijote presque seule tandis que vous préparez la semoule qui fera toute la différence.
Plus parfumé que le pot-au-feu et bien plus simple : cet authentique couscous marocain mijote presque tout seul
Dans la cuisine, les oignons et l’agneau dorent doucement, les épices se réveillent et un parfum chaud envahit la maison. Le bouillon se charge de cannelle, de cumin, de gingembre ; les légumes attendent leur tour. On pense au pot-au-feu, mais quelque chose promet déjà plus de caractère.
Ce couscous marocain a le même pouvoir réconfortant qu’un grand plat d’hiver, en plus parfumé et moins exigeant. On lance la marmite, on laisse mijoter à petits frémissements pendant que la journée suit son cours. La seule vraie mission : une bonne semoule et le bon ordre pour les légumes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg d’agneau (épaule ou collier) + 1,5 l d’eau chaude, sel, poivre
- ✅ Légumes : 2 oignons, 4 carottes, 3 navets, 2 courgettes, 500 g de courge, 300 g de pois chiches
- ✅ Semoule : 500 g de semoule moyenne, 40–50 g de beurre, harissa à part
- ✅ Épices et herbes : curcuma, gingembre, cumin, paprika, cannelle, safran, 1 bouquet de coriandre, 1 de persil
Pourquoi ce couscous marocain change tout en automne
On retrouve dans ce plat la générosité d’un pot-au-feu, mais avec un bouillon plus chaleureux grâce au combo curcuma, cumin, gingembre et cannelle. L’agneau mijote longtemps, les fibres se détendent, les légumes se gorgent de jus. Pourtant, la préparation reste courte et sans gestes techniques compliqués.
Une cuisson qui mijote presque tout seul
Après la mise en route, la cocotte travaille pour vous. On démarre par dorer la viande et les oignons, on torréfie légèrement les épices, puis on couvre d’eau chaude. Une fois le feu réduit, il suffit de revenir ajouter d’abord carottes, navets et pois chiches, puis courgettes et courge en fin de course.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Faire dorer l’agneau avec les oignons, ajouter tomates, concentré, épices, herbes et eau chaude.
- Technique : Laisser mijoter à petits frémissements 40–45 min, puis ajouter carottes, navets et pois chiches.
- Cuisson : Incorporer courgettes et courge, poursuivre environ 15 min ; ajuster le niveau de bouillon si besoin.
- Finition : Préparer la semoule avec eau bouillante et beurre, égrainer, parfumer de quelques louches de bouillon.
Servir, conserver et réchauffer sans stress
On sépare semoule et bouillon au frais, jusqu’à deux jours. Au service, on réchauffe doucement le jus, on arrose les grains et on propose la harissa délayée dans un peu de bouillon.
En bref
- 🍽 Pour un couscous marocain d’environ 2 h de cuisson, l’agneau, les légumes d’automne et les épices douces s’organisent autour d’un bouillon unique.
- 🔥 La recette alterne dorure, mijotage presque sans surveillance et préparation express de la semoule, pour un plat familial à la fois simple et généreux.
- ✨ Entre bouillon velouté, semoule grain à grain et option tfaya sucrée-salée, quelques gestes précis transforment ce couscous marocain en repas de fête.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité