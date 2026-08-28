Poulet rôti du dimanche : arrêtez de salir 3 plats, cette astuce change tout pour les pommes de terre

Chaque dimanche, je prépare un poulet rôti et des pommes de terre au four dans un seul plat, pour une cuisine qui sent bon sans évier débordant. Quel est le geste simple qui rend la peau croustillante et les légumes fondants à la fois ?

L’odeur d’ail rôti, le citron qui caramélise, la peau qui commence à chanter dans le four… En quelques minutes, la cuisine prend ce parfum rassurant de repas du dimanche. On entend presque le croustillant de la volaille quand on ouvre la porte du four.

Longtemps, ce moment s’est accompagné d’une pile de plats à récurer : un pour le poulet, un pour les pommes de terre, parfois même une casserole de sauce. Pourtant, on peut obtenir une chair juteuse, des légumes fondants et un plat unique à laver. Tout se joue dans l’organisation du plat avant d’enfourner.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poulet fermier entier (env. 1,5 kg)

✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme, lavées

✅ 2 oignons jaunes, 4 gousses d’ail, 1 citron, thym, romarin

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, paprika doux, 10–15 cl d’eau, sel, poivre

Pourquoi on ne cuit plus jamais poulet et pommes de terre séparément

Dans deux plats distincts, le poulet finit souvent un peu sec et les pommes de terre restent fades, même bien huilées. Les sucs dorés restent coincés au fond du plat de volaille, sans parfumer l’accompagnement. D’ailleurs, on se retrouve avec une montagne de vaisselle pour un résultat moyen, alors qu’un seul grand plat suffit à faire circuler les saveurs.

La méthode du dimanche : poulet posé sur les pommes de terre

On choisit un plat large, où les pommes de terre tiennent en une seule couche. On les assaisonne généreusement, puis on pose le poulet directement dessus, peau vers le haut. Sous l’effet de la chaleur, tout se transforme en poulet rôti pommes de terre au four dans un seul plat : la graisse nourrit les légumes, la peau dorée reste bien au sec.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Mettre pommes de terre en quartiers, oignons, ail, herbes, huile, sel, poivre et paprika dans un grand plat, bien mélanger. Technique : Sortir le poulet 20 minutes avant. Le poser sur les pommes de terre, peau vers le haut, l’assaisonner, ajouter le jus d’un demi-citron et l’autre moitié dans la cavité. Cuisson : Verser 10–15 cl d’eau au fond du plat sans noyer les légumes. Enfourner 1 h 10 à 1 h 20, sans couvrir, en surveillant que le fond ne brûle pas. Finition : À mi-cuisson, remuer seulement les pommes de terre et arroser le poulet une fois. Laisser reposer 10 minutes hors du four avant de découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Le poulet repose sur les pommes de terre : la graisse et les sucs descendent, nourrissent les légumes et gardent la chair moelleuse. La peau reste exposée à une chaleur sèche, ce qui la rend bien croustillante. ✨ Le twist gourmand : Saler le poulet 30 minutes avant, à découvert, puis l’essuyer. Glisser un peu de zeste de citron et d’ail écrasé sous la peau des cuisses pour une viande très parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir le plat avec du papier alu ou un couvercle : la vapeur ramollit la peau et fait bouillir les pommes de terre.

Variantes du même plat, sans une casserole de plus

Pour changer, on peut jeter une poignée d’olives dans le plat, ou quelques quartiers de tomates qui vont se confire dans le jus. Un peu de romarin à la place du thym donnera un parfum plus boisé. Une simple salade verte moutardée suffit ensuite à équilibrer l’assiette.

Aux premiers froids, on ajoute des bâtonnets de carotte, de panais ou de courge parmi les pommes de terre. Les restes se réchauffent directement dans le même plat, à 150 °C, couverts de papier cuisson posé sans serrer, le temps que la chair se réchauffe sans sécher.