Voici les tartines chèvre-lardons-miel qui ont remplacé toutes mes pizzas du vendredi soir (si vous évitez ce piège)

Vendredi soir, ces tartines chèvre lardons miel remplacent les pizzas et calment tout le monde autour de la table en moins de 20 minutes. Quatre gestes suffisent pour obtenir pain ultra croustillant et fromage coulant, mais encore faut-il les enchaîner dans le bon ordre.

Le vendredi soir, on a souvent juste envie d’enfiler des chaussons et d’ouvrir un paquet tout prêt. Pourtant, l’odeur du pain qui grille, du chèvre qui commence à fondre et des lardons qui croustillent suffit à remettre tout le monde à table. Ces tartines salées-sucrées arrivent brûlantes du four, avec le miel qui nappe le fromage encore coulant.

En vingt minutes, on passe du grignotage sans relief aux vraies tartines chèvre lardons miel, bien garnies, servies avec une simple salade. Le secret tient en quelques gestes malins pour garder le pain ultra croustillant et le chèvre parfaitement fondant. De quoi faire oublier les pizzas surgelées ; une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir en arrière.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 grandes tranches de pain de campagne (1–1,5 cm d’épaisseur)

✅ 150 g de bûche de chèvre

✅ 150 g de lardons fumés

✅ 2 oignons jaunes, 2 c. à s. de miel liquide, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. d’huile d’olive, quelques brins de thym, poivre

Pourquoi ces tartines ont remplacé toutes mes pizzas du vendredi soir

Ces tartines du vendredi soir deviennent un vrai repas sans cuisine compliquée. Pain de campagne ou levain, bûche de chèvre, lardons fumés et deux oignons suffisent. Miel et thym apportent la touche sucrée parfumée qui donne envie de reprendre une tranche plutôt que de grignoter ailleurs.

Pas à pas : les 4 gestes qui garantissent des tartines croustillantes et fondantes

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le gril du four à 220 °C. Émincer les oignons et les faire revenir à feu doux avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive une dizaine de minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Technique : Faire revenir les lardons à feu vif dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis les égoutter sur du papier absorbant. Griller les tranches de pain à sec et les frotter avec la gousse d’ail. Cuisson : Déposer les tranches sur une plaque, les arroser d’un filet d’huile d’olive, puis répartir les oignons, les lardons et le chèvre coupé en rondelles. Glisser sous le gril 2 à 3 minutes, jusqu’à chèvre coulant et bords de pain dorés. Finition : À la sortie du four, filer le miel sur le chèvre, poivrer, parsemer de thym et éventuellement de quelques noix ou graines. Servir aussitôt avec une salade croquante assaisonnée d’une vinaigrette moutardée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Pain grillé à sec puis huilé, lardons bien dorés et égouttés, oignons cuits doucement : tout reste savoureux mais sec, le chèvre peut fondre sans détremper la mie. ✨ Le twist gourmand : Finir avec quelques noix torréfiées et 2–3 lamelles de pomme acidulée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pain non grillé, lardons dans leur graisse ou miel au four rendent les tartines molles et lourdes.

Le carnet de chef : secrets, variantes et organisation du vendredi soir

On peut griller le pain et cuire oignons et lardons à l’avance, puis assembler juste avant de servir. Sans viande, remplacer les lardons par des champignons grillés.