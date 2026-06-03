Queues de fraises : cette boisson maison à 0 € que prépare ma voisine me fait regretter des années de gaspillage

Pendant des années, ces queues de fraises finissaient à la poubelle, jusqu’au soir où une voisine a servi un étrange verre rose. Derrière cette boisson glacée, une astuce anti-gaspi qui transforme ce déchet en allié parfumé.

J’ai jeté les queues des fraises pendant des années : le jour où ma voisine m’a montré ce qu’elle en faisait, je l’ai vite regretté

Sur la planche à découper, les fraises brillent, le parfum explose, et on tranche leurs chapeaux verts sans réfléchir. En quelques minutes, un bol de calices s’entasse, promis à la poubelle comme d’habitude.

Un soir pourtant, la voisine est arrivée avec un grand verre rose, glacé, qui sentait la fraise et la menthe. Boisson maison préparée uniquement avec ces queues de fraises que l’on jetait depuis des années. Comment les utilisait-elle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de queues de fraises bien lavées

✅ 200 g de sucre en poudre

✅ 200 ml d’eau

✅ 1 cuillère à soupe de jus de citron (facultatif)

Le jour où le verre rose de ma voisine a tout changé

Ce soir-là, on a compris que ces fanes n’étaient pas un rebut, mais un véritable ingrédient. Les queues de fraises, ou calices, sont comestibles, légèrement herbacés et très parfumés. Une fois bien lavés, ils concentrent encore le goût du fruit, la couleur et une partie de ses nutriments.

La recette secrète du sirop de queues de fraises à 0 €

La base est d’une simplicité enfantine : 200 g de queues de fraises, 200 g de sucre et 200 ml d’eau. On porte à frémissement, puis on laisse cuire doucement 20 minutes ; le sucre extrait les arômes et commence à épaissir le sirop maison.

On sait que c’est prêt quand le liquide nappe légèrement la cuillère et prend une belle teinte rubis. Une fois filtré et refroidi, ce sirop se garde 2 à 3 semaines au réfrigérateur, dans une bouteille bien fermée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer soigneusement les queues de fraises, retirer les parties abîmées puis les égoutter dans une passoire. Technique : Verser queues, sucre et eau dans une casserole, porter doucement à ébullition puis baisser aussitôt à feu doux. Cuisson : Laisser frémir 20 minutes à découvert ; le liquide doit rosir et napper légèrement la cuillère. Finition : Laisser tiédir, filtrer en pressant bien les fanes, ajouter le jus de citron, mettre en bouteille et garder au réfrigérateur 2 à 3 semaines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € 🔍 Le secret de l’expert En infusion, les arômes et minéraux des queues de fraises passent dans l’eau. En sirop ou vinaigre, sucre et acidité extraient puis fixent les parfums, ce qui permet une conservation prolongée. ✨ Le twist gourmand : Infuser une demi-gousse de vanille dans le sirop chaud, puis le rallonger d’eau gazeuse et de citron au service : limonade maison ultra parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des queues de fraises abîmées ou mal lavées, ou laisser le sirop caraméliser trop longtemps : la fraîcheur disparaît, le goût devient amer.

Que faire des queues de fraises restantes ?

On utilise le reste en eau infusée à froid, tisane chaude, vinaigre aromatisé aux fraises par macération, pesto zéro déchet, ou on déshydrate les fanes ; sinon, engrais liquide puis compost.